La settimana del gran rifiuto di Verdi (26 anni) al Napoli si conclude con tante discussioni per gli arrivi, strategici e nebulosi, dello svincolato Bangoura (23 anni ex Maceratese) e di Carlos Vinicius Alves Morais (22) dal Real Sport Clube ma anche con una situazione, in entrata, ancora poco chiara. E sì perché a 10 giorni esatti dalla fine della campagna di riparazione, gli azzurri ancora non hanno individuato il calciatore che potrebbe sopperire al no di Verdi e giungere all’ombra del Vesuvio con, peraltro, il rischio, tutt’altro che distante, di chiudere questo gennaio con zero innesti, vitali specie in attacco, per gli ultimi 6 mesi della stagione.

Eppure, i nomi, in entrata e in uscita non mancano col Ds Giuntoli alla disperata ricerca di qualche utile tassello capace di consentire un po’ di respiro all’attacco per quella che sarà una lunga, affascinante ed esaltante coda dell’annata 2017/18.

Le trattative calde per gennaio: Younes favorito, Politano e Deulofeu defilati.

Detto del no di Verdi (26), i campani stanno cercando di battere diverse piste per accontentare, in un modo o nell’altro, l’esigente mister Sarri. Uno che, per essere chiari, aveva sponsorizzato, avallato e approvato, in tutto e per tutto, l’affare per il suo ex esterno d’attacco ai tempi dell’Empoli. Eppure, sempre il tecnico toscano sarebbe alla base del tentennamento per Deulofeu (23), con lo spagnolo non in grado di garantire ampie coperture in fase di non possesso. Così, specie per la freddezza dei blaugrana sulla formula del trasferimento che vedrebbe gli azzurri interessati al prestito e poi al riscatto in estate, la trattativa si fa vieppiù complessa. Come pure complessa appare la possibilità di Giuntoli di portare al ‘San Paolo’ Politano (24), che invece spingerebbe per questa soluzione, con il Sassuolo convinto a respingere al mittente l’offerta da 20 milioni di euro da parte dei napoletani.

in foto: la lista dei possibili acquisti invernali del Napoli (Transfermarkt.t)

Un due di picche, stavolta lato societario, che impantana i partenopei i quali, a 360 gradi, stanno sondando tanti profili. Uno di questi, quello di Bernard (25), rivale di Champions con lo Shakhtar Donetsk, col brasiliano che si è subito estromesso dalla shortlist dei campani chiedendo ben 4 milioni di euro di ingaggio a stagione. Strade impervie, imprevisti e difficoltà che stanno portando la dirigenza e lo stesso De Laurentiis alla ricerca di Younes (24), prenotato per giugno, e della possibilità di accorciare i tempi sulla tabella di marcia e averlo già nei prossimi giorni. Le sensazioni sono positive con il ragazzo che ha già rifiutato una allettante proposta da parte dello Swansea, 10 milioni all’Ajax per un prossimo svincolato a luglio, con i Lancieri però, in forza delle offerte che fioccano dalla Premier, non intenzionati a scendere sotto i 6-7 milioni di euro di indennizzo per lasciarlo partire già in queste ore.

Infine, in ingresso, si monitorano anche i giovanissimi Maycon (20) del Corinthians, l’attaccante dell’Atalanta Barrow (19) e il difensore centrale Montes (20) del Monterrey, sul quale ci sarebbero anche Inter e Juventus.

in foto: i partenti del Napoli (Transfermarkt.it)

Giak attende, Maksimovic ad un passo dallo Spartak di Carrera.

Lato cessioni, al netto del lungo corteggiamento che sta vivendo Giaccherini (32), con Atalanta e Chievo in primo piano, gli azzurri sembrano sul punto di cedere il centrale serbo Maksimovic (26) allo Spartak Mosca di Carrera. L’intesa però, non è ancora al 100% con i partenopei che vorrebbero inserire l’obbligo, e non il diritto, di riscatto per il ragazzo. Dall’entourage dell’ex granata filtra ottimismo col serbo, a pochi mesi dal mondiale, voglioso di giocare da titolare e di presentarsi al meglio alla rassegna iridata dopo sole 16 gare in azzurro.

Il sogno si chiama Lucas Moura, sondaggio per Dost.

Sempre sugli esterni, il colpo di mercato potrebbe essere quello di Lucas Moura (25) del Paris Saint Germain. Uno di quei calciatori capaci di far fare il salto di qualità alla squadra ed accorciare, almeno nei secondi undici, quelli dalla panchina, il gap con la Juventus. Un sogno, una suggestione che affascina i tifosi ma anche lo stesso talento brasiliano che, al ‘San Paolo’, potrebbe trovare quella continuità e quella fiducia irrimediabilmente persi all’ombra della Torre Eiffel con i contestuali arrivi di Neymar prima e Mbappé poi.

Una trattativa però, tutt’altro che semplice per un ragazzo che, oltre a guadagnare tanto, vale, nella costosa bottega transalpina, davvero troppo, per gli attuali forzieri campani. Forzieri campani che potrebbero essere aperti per Dost dello Sporting Lisbona, per il quale è stato fatto, così come per Balotelli, un sondaggio, anzi, una esplorazione conoscitiva per gennaio ma, soprattutto, in ottica estate.

Il colpo di mercato per giugno: De Vrij nel mirino, Torreira fra i papabili.

Infine, per giugno, il Napoli sembrerebbe interessato a guastare i piani della Juventus tentando di prelevare, da possibile svincolato, De Vrij (25) della Lazio, cercato anche da Marotta, e, con cospicuo investimento, il mediano della Sampdoria Lucas Torreira (21). Magari, battendo sul tempo la ‘Vecchia Signora’ e sfruttando anche le buone relazioni intessute coi blucerchiati che, per la sessione estiva, devono ancora versare circa 17 milioni di euro di obbligo di riscatto agli azzurri per Duvan Zapata.