Ci si aspetta un annuncio da un momento all'altro perché il mercato del Napoli sembra essere l'unico entrato davvero nel vivo: sono giorni che si parla di possibili arrivi, di partenze, di prestiti e di tutte le opzioni che potrebbero essere funzionali per aiutare la squadra azzurra a giocarsi il titolo fino alla fine.

Il club partenopeo ha presentato la sua offerta a Simone Verdi del Bologna, obiettivo numero per Sarri, e sta monitorando la disponibilità di Gerard Deulofeu di tornare in Italia dopo i sei mesi al Milan dello scorso anno. Nomi nuovi anche per il centrocampo.

Politano alternativa a Verdi e Deulofeu.

La società partenopea ha bene in mente gli obiettivi ma non sta tralasciando eventuali uomini su cui puntare nel caso dovessero sfumare le trattative che sono già in piedi. Nel caso Simone Verdi dovesse decidere di rimanere a Bologna e Deulofeu accettasse la corte dell'Inter, il Napoli tornerebbe calda la pista che porta a Matteo Politano, l'esterno del Sassuolo che tanto si sta mettendo un mostra nelle ultime giornate e che potrebbe essere molto funzionale all'impianto di Sarri. La squadra emiliana preferirebbe evitare la cessione ma di fronte a un'offerta convincente non si tirerebbe indietro per portare in cassa liquidità.

Verdi rimanda la decisone: c'è attesa.

"Simone al Napoli? Ci siamo presi una pausa di riflessione, appena torna dalle vacanze ci siederemo io e lui dinanzi ad un tavolo e decideremo". Sono queste le parole dell'agente di Verdi, Donato Orgnoni, a Radio Kiss Kiss Napoli. Il Napoli avrebbe presentato al Bologna un'offerta di 28 milioni di euro ma il calciatore non sembra del tutto convinto. C'è attesa intorno all'ambiente felsineo e all'entourage del calciatore.

Suarez idea per giugno, Machach arriva e va in prestito.

Il Napoli ha approfittato dei contatti con il Barcellona per manifestare il proprio interesse per Denis Suarez ma del centrocampista spagnolo se ne riparlerà solo a giugno. Un'altra pista porta a Zinedine Machach, ex centrocampista del Nantes, classe 1996, che verrà valutato in questi giorni e poi si deciderà la sua destinazione, con un'ipotesi prestito per farlo tornare a pieno regime prima di portarlo in ritiro a luglio.