Purtroppo Verdi ha detto no al Napoli. Non è un rifiuto definitivo ma per gennaio non se ne farà nulla. Il primo – e dichiarato – obbiettivo azzurro, dunque, è sfumato proprio nel momento in cui ci si attendeva l'ufficialità. Sembrava tutto perfettamente in equilibrio, poi le dichiarazioni del giocatore che ha preferito restare a Bologna per cercare di migliorarsi ancora in vista di un mercato estivo in cui potrebbe essere di nuovo protagonista. Così, il Napoli ha deciso di uscire allo scoperto con un altro giocatore che piace moltissimo a Sarri: Deulofeu, l'ex Milan tornato a Barcellona dove però continua a fare panchina.

Tutto su Deulofeu.

Gerard Deulofeu potrebbe dunque ritornare in Italia. A chiederne le prestazioni è il Napoli che ha digerito subito il ‘no' ricevuto da Verdi e si è deciso a puntare tutto sul giocatore del Barcellona. Dove non gioca, resta spesso in panchina, non ha stimoli e non è felice. Tutti elementi che giocano a favore del Napoli che sta preparando l'offerta giusta per chi vuole un riscatto pronto e immediato.

Un profilo che piace a tutti.

I tifosi del Napoli sperano che il club di Aurelio De Laurentiis riesca a chiudere per un altro attaccante in questa sessione di mercato e puntare allo scudetto. Perché è un giocatore che è subito piaciuto, per caratteristiche e profilo: con lui in campo Sarri avrebbe maggiori opzioni offensive e la capolista potrebbe difendere degnamente il primato dal ritorno della Juventus, sempre ad una incollatura.

A post shared by GERARD DEULOFEU (@gerardeulofeu) on Jan 11, 2018 at 5:18am PST

Il pressing social dei tifosi.

La voglia di vedere Deulofeu al Napoli è esplosa ovviamente via internet. L'ultimo post dell'attaccante spagnolo su Instagram è stato invaso dai commenti dei tifosi azzurri che spingono l'attaccante a scegliere Napoli e il Napoli. Una vera e propria fiumana di commenti, per lo più divertenti e coloriti, ma tutti univocamente rivolti all'obbiettivo di far sentire il giocatore subito a casa propria. Da "Come to Napoli" a "Frate vieni a Napoli sei un mito….", il tenore dei commenti fino ai più diretti"Muoviti ad arrivare", "Ti aspettiamo a Napoli forza ", "Vieni a Napoli , che Simone Verdi ha avuto paura di fare il salto di qualità".