Pierpaolo Marino consiglia al Napoli di prendere Mario Balotelli. Una suggestione o una provocazione? L'ex dirigente del club partenopeo in un'intervista a Radio Sportiva ha parlato di Super Mario che a Nizza sta facendo molto bene e l'ultima doppietta sul campo del Monaco ne è la riprova. L'ex attaccante di Inter, Manchester City, Milan e Liverpool è in scadenza di contratto a giugno con il club francese e potrebbe anche tornare a giocare in Serie A nel prossimo futuro.

Pierpaolo Marino è uno dei dirigenti che ha riportato il Napoli nella nobiltà del calcio italiano dopo la caduta in Serie C e dopo il suo periodo alll'Atalanta ora è opinionista della RAI. Il consiglio dell'ex direttore sportivo degli azzurri può sembrare una provocazione ma, probabilmente, non lo è

Balotelli di nuovo in Italia? Per lui rappresenterebbe una nuova, grande opportunità in un campionato importante come la A. Lo consiglierei al Napoli, sarebbe un acquisto importante per la squadra di Sarri. Quando c’ero io i tifosi partenopei lo hanno sempre applaudito, i napoletani lo amano da anni. Aggiungiamo anche lui a Napoli ci andrebbe di corsa. Mario è un grande attaccante che tecnicamente non può essere messo in discussione. È un calciatore davvero importante.

Napoli: si lavora su Politano, Deulofeu, Younes e Lucas.

Il club partenopeo sta un esterno dopo il rifiuto di Simone Verdi e i nomi in ballo sono tanti ma le trattative non sono affatto facili. Per Matteo Politano c'è il veto del Sassuolo che non ha alcuna intenzione di cedere l'esterno a gennaio ma il giovane romano del '93 non si è rassegnato all’ipotesi di perdere l’opportunità di giocare in una squadra che lotta per lo scudetto.

I nomi più intriganti sono quelli di Gerard Deulofeu e Amin Younes: l’esterno tedesco non rinnoverà con l'Ajax e rischia di andare via a parametro a zero dopo che nelle ultime ora ha rifiutato l’offerta dello Swansea di 10 milioni mentre la situazione del calciatore spagnolo vede il Barça intenzionato a cederlo a titolo definitivo ma il Napoli lo vorrebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto. Più difficile la pista che porta a Lucas Moura del Paris Saint-Germain, anche se i transalpini sono molto interessati a Faouzi Ghoulam e potrebbero sedersi a trattare anche solo per conoscere la situazione.