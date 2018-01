Simone Verdi dopo averci riflettuto parecchio ha detto di no al Napoli, che aveva già trovato l’accordo con il Bologna ed era pronto a regalare a Sarri il venticinquenne esterno offensivo. Mentre i partenopei ora cambieranno obiettivo e cercheranno di chiudere per uno tra Deulofeu, Politano e Lucas Moura, il giocatore ha spiegato perché ha rifiutato la proposta della capolista.

Perché Verdi ha detto di no al Napoli.

Parlando a Sky Sport 24 l’esterno di Donadoni ha spiegato con puntualità il suo no al club partenopeo. La volontà di non lasciare il Bologna a metà campionato ha prevalso. Il calore e la vicinanza giunti da Napoli sono stati forti, ma non sono bastati per fargli cambiare idea

Il mio non è stato un no al Napoli, non volevo lasciare il Bologna a gennaio. Avrei preferito rimanere qui per non lasciare un progetto di crescita fino a giugno. Sono lusingato dell’offerta, ci ho pensato, ma sono tornato sulla mia decisione. A Napoli mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro calore, sono lusingato. Ma adesso non volevo lasciare il Bologna. Volevo rispettare la decisione.

Le telefonate di Sarri e Giuntoli.

Verdi dice con onestà che era consapevole dell’offerta della capolista, dice di aver sentito Sarri e Giuntoli, e anche un paio di vecchi compagni dell’Empoli ora al Napoli, ma afferma che non se l’è sentita di lasciare in questo momento il Bologna