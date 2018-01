Maurizio Sarri e tifosi aspettano il colpo di mercato. Quello che possa garantire alla squadra maggior qualità, in vista della volata per arrivare allo Scudetto. Fino ad ora, però, le novità dal mercato invernale sono arrivate soltanto da colpi minori: l'ex Benevento Ciciretti (già girato al Parma), il francese Zinedine Machach e il 22enne brasiliano Carlos Vinicius Alves Morais: attaccante del Real de Queluz, fanalino di coda della serie B portoghese.

Proprio l'acquisto di quest'ultimo (che rimarrà a giocare in Portogallo, fino a fine stagione), ha indispettito i tifosi azzurri: già innervositi dal "no, grazie" di Simone Verdi. In molti, infatti, si sono chiesti per quale motivo De Laurentiis abbia messo le mani solo su giocatori da far crescere e certamente non pronti per fare le riserve dei vari Callejon, Mertens e Insigne.

La strategia del Napoli.

Dopo aver visto ciò che hanno fatto altre società (tra queste anche la Juventus), anche la dirigenza partenopea ha dunque deciso di aumentare il parco giocatori e di mettere le mani su giovani talenti che, in ottica futura, potrebbero essere utilizzati come pedine di scambio o come calciatori in grado di generare plusvalenze importanti. Altro dettaglio non di poco conto, è anche quello del rapporto di De Laurentiis e Giuntoli con i vari procuratori: in alcuni casi consolidato proprio da trattative con profili non di primo piano.

In attesa di novità da Barcellona, dove la società blaugrana sta riflettendo sulla proposta partenopea per Gerard Deulofeu (prestito con diritto di riscatto obbligatorio fissato a 17 milioni di euro), il Napoli sta dunque lavorando anche ad un mercato "parallelo" dove i protagonisti sono giocatori di prospettiva e, attualmente, con poco appeal nei confronti di una tifoseria esigente come quella napoletana.