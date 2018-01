La notizia del giorno è quella relativa al no di Simone Verdi al Napoli. L'esterno offensivo, nonostante l'accordo tra gli azzurri e il Bologna, ha preferito restare in terra emiliana "per non lasciare un progetto di crescita fino a giugno". Una scelta sorprendente quella del classe 1992 che ha scelto di andare controcorrente, decidendo di non approdare nella formazione capolista della Serie A. A fornire ulteriori particolari sulla decisione di Verdi ci ha pensato il suo agente che ha lasciato comunque spiragli su un possibile addio al Bologna a giugno del suo assistito.

Perché Verdi ha rifiutato il trasferimento al Napoli.

Donato Orgnoni ai microfoni di Premium Sport, ha spiegato così il rifiuto al trasferimento di mercato al Napoli del suo assistito: "La vera ragione del rifiuto di Verdi a un suo trasferimento è personale: già a dicembre, quando gli era stata paventata la possibilità di lasciare Bologna a gennaio, aveva respinto la proposta. Ha voglia di finire la stagione a Bologna, per continuare il suo percorso di crescita. Il punto è semplice: a Simone piace stare a Bologna"

Nessuna paura di non giocare a Napoli per Verdi.

Quello che è certo è che alla base della decisione di Verdi non c'è la paura di non trovare spazio in una squadra come il Napoli: "Forse pecco di presunzione: secondo me anche a Napoli avrebbe potuto dire la sua, si sarebbe ritagliato il suo spazio, quindi la scelta non è tecnica, non aveva di paura di andare lì e non giocare e molti giudizi in questo senso mi hanno un filo infastidito. Ha cominciato un percorso e vuole concluderlo nel migliore dei modi: non abbiamo fatto alcun calcolo, anche perché se li avessimo fatti chi ci avrebbe vietato di andare in una squadra che lotta per lo scudetto e con un ingaggio moltiplicato?".

Le ultime di calciomercato su Verdi: Inter e Napoli pronte all'assalto a giugno.

Per Verdi dunque seconda metà di stagione ancora a Bologna. E poi? Appuntamento sul calciomercato estivo, con il Napoli che potrebbe tornare alla carica. Gli azzurri potrebbero ritrovarsi a fare i conti con l'Inter: "Ipotesi Inter per giugno? Ci sono stati alcuni sondaggi di alcune società italiane, ma sono stati solo sondaggi. Vi posso garantire che non c'è alcuna previsione per giugno. Napoli eventualità chiusa? Vedremo: è una delle società più importanti in Italia e in Europa e Simone avrebbe sposato ben volentieri il credo tattico di Sarri, ma vedremo cosa succederà a giugno. Se il Napoli dovesse trovare un giocatore più forte di lui, è giusto che vada in quella direzione".