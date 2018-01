Un Napoli da 100 milioni di euro. Con l’arrivo sempre più probabile di Simone Verdi in maglia azzurra il club di De Laurentiis toccherà il muro dei 100 milioni di euro sul monte ingaggi: l’attaccante del Bologna potrebbe percepire circa 1,5 milioni di euro annui che arriva a 2 milioni con i bonus, cifra comunque distante rispetto a Lorenzo Insigne, Marek Hamsik e Dries Mertens, sul podio dei calciatori più pagati in casa partenopea rispettivamente con 4,5, 4 e 4 milioni di euro all’anno. In cinque anni la squadra partenopea ha aumentato del 120% il monte ingaggi e fa capire come il club azzurro sia cresciuto anche sotto il punto di vista della rosa. A riportare questi numeri è il Corriere dello Sport.

Il quotidiano romano fa coincidere l'inizio di questa crescita con l'arrivo a Napoli di Rafa Benitez e degli spagnoli ed è proseguita con Maurizio Sarri, che è riuscito a mettere insieme talento e esperienza, lavorando su calciatori utili al progetto (Allan e Hysaj) e integrando giovani di grandi prospettive(Zielinski, Diawara, Rog).

L'ultimo Napoli di Mazzarri sui 45 milioni di euro.

Il monte ingaggi del 120% in quattro anni visto che l'ultimo Napoli di Walter Mazzarri era di 45 milioni di euro lordi mentre in questo terzo anno di Maurizio Sarri la cifra si aggira intorno ai 100 dopo i rinnovi con i calciatori più importanti della rosa che Aurelio De Laurentiis ha portato a 4 milioni di euro (Insigne, Hamsik e Mertens).

Monte ingaggi delle big di Serie A.

Nel massimo campionato di calcio italiano la Juventus comanda la classifica del monte ingaggi con 166 milioni di euro con il Milan con 116 e la Roma che chiude il podio con 102. L'Inter era sola al quarto posto di questa speciale graduatoria con 100 milioni di euro ma ora è stata raggiunta anche dal Napoli.

Gli ingaggi netti degli azzurri

Lorenza Insigne (4,5), Marek Hamsik (4,0), Dries Mertens (4,0), Faouzi Ghoulam (3,0), Josè Callejon (3,0), Arek Milik (1,5), Raul Albiol (2,4), Pepe Reina (2,4), Kalidou Koulibaly (2,4), Emanuele Giaccherini (1,2), Vlad Chiriches (0,8), Jorginho (1,5), Mario Rui (1,6), Nikola Maksimovic (1,8), Allan (1,4), Piotr Zielinski (2,0), Luigi Sepe (1,0), Marko Rog (1,2), Rafael (1,3), Cristian Maggio (1,1), Amadou Diawara (1,1), Elseid Hysaj (1,1), Lorenzo Tonelli (0,8), Zinedine Machach (0,4), Adam Ounas (0,7), Leandrinho (0,3), Maurizio Sarri (1,75).