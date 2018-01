Mercato sì, ma solo a giugno. Con l’inizio della sessione dei trasferimenti invernale, sono tante le squadre pronte a chiudere diverse trattative e tenere a galla situazioni rimaste in sospeso dalla scorsa estate. Ma come spesso accade, il mese di gennaio, solitamente per le grandi, è il periodo in cui sfruttare i contatti dei vari direttori sportivi per intavolare trattative da chiudere eventualmente a giugno. E’ il caso di questi 6 calciatori che abbiamo elencato, fondamentali per il prossimo anno nella nostra Serie A.

Da giugno 2018 infatti, hanno già un accordo con top club del massimo campionato italiano. Juvenuts e Napoli principalmente, hanno già chiuso trattative importanti riuscendo a colmare dei vuoti fondamentali in diverse zone del campo. Andiamo dunque a vedere questi 6 calciatori che sono già promessi sposi delle prime due forze dell’attuale campionato di Serie A. Roma, Lazio, Inter e Milan, potrebbero chiudere solo in questi giorni qualche trattativa importante per giugno 2018.

Emre Can è già bianconero.

La Juventus c’è e lo fa come sempre in grande stile. Difficilmente la Vecchia Signora ha sfruttato, nel corso di queste ultime 6 stagioni, il mercato invernale per mettere a segno colpi importanti da inserire in rosa. Solitamente, ha badato più che altro a rinforzare la panchina inserendo pedine da poter sfruttare nel momento chiave della stagione, ovvero quando ci sono da affrontare partite decisive in campionato, Champions e Coppa Italia. Così come accaduto per Rincon lo scorso anno. E allora ecco che quest’anno i bianconeri si sono ripetuti mettendo a segno il colpo Emre Can.

Il turco, naturalizzato tedesco, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club, ma da giugno. Motivo? Il Liverpool, per placare gli animi accesi dei tifosi dopo la cessione di Coutinho al Barcellona, non vuole privarsi di un altro top player già a gennaio.

in foto: La scheda di Emre Can (Transfermarkt)

L'ultima offerta da corso Galileo Ferraris, un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, avrebbe convinto Can a dire sì, azzerando le chance di rinnovo con i Reds.

Napoli batte il colpo Ciciretti.

Prima il primo punto in Serie A conquistato contro il Milan, poi la prima conquista di una vittoria in massima serie contro il Chievo e poi il double servito solo 7 giorni dopo nel match giocato sempre al ‘Vigorito’ con la Sampdoria. Il Benevento ora crede nella salvezza e i 7 punti totali in campionato fanno riaccendere un barlume di speranza per il club campano. Oltre a Massimo Coda, autentico protagonista di questa sorta di miracolo sportivo che vorrebbe tentare il club sannita, potrebbe essere anche Amato Ciciretti.

Il Napoli l’avrebbe già acquistato. Ma al ‘San Paolo’ non arriverà subito, ma a giugno. L'attaccante esterno del Benevento è in scadenza nel 2018 con il club sannita, ma rimarrà in Campania per i prossimi 5 mesi. C'è ancora una flebile speranza, per Sarri, di avere Ciciretti a disposizione già da gennaio, ma risulta difficile che il presidente del Benevento, Vigorito, possa concederlo subito a De Laurentiis, proprio in virtù di questa speranza salvezza. Sul suo ruolo nella rosa azzurra non ci sono dubbi: potrà essere una valida alternativa a Insigne e Callejon.

Caldara per il dopo Bonucci.

Andato via Bonucci l’estate scorsa, la Juventus aveva anche pensato di riportare subito Caldara in bianconero subito anticipando gli accordi presi in passato con Percassi che prevedevano l’arrivo del centrale, attualmente ancora in forza all’Atalanta, solo a giugno 2018. Ma così non è stato e così la Juventus ha rispettato la volontà del club bergamasco lasciando, come giusto che sia, l’atalantino ancora in squadra con Gasperini fino al termine della stagione. Benatia sta facendo bene e quindi è da escludere anche un ennesimo assalto di Marotta e Paratici già a gennaio.

E’ lui l’altro acquisto messo a segno dai bianconeri che a giugno abbracceranno uno dei centrali difensivi del futuro della Nazionale italiana di calcio che sarà orfana di Barzagli e probabilmente anche di Giorgio Chiellini in vista dei prossimi (possibili) Mondiali del 2022 o già per gli Europei del 2020. Per l'ex Trapani e Cesena, che ha firmato un contratto che lo legherà alla società bianconera fino al 2021, la Juventus ha brucato diverse pretendenti pagando il cartellino del calciatore ben 15 milioni di euro.

Grimaldo-Napoli: è tutto fatto.

La squadra più attiva in questa finestra di mercato invernale però è proprio il Napoli. A differenza degli altri anni, in cui la piazza partenopea ha contestato più volte la gestione della rosa da parte del presidente De Laurentiis, colpevole, secondo gli stessi tifosi, di non aver rinforzato la squadra nei momenti decisivi, quest’anno questo trend sembra cambiare. Sembrerebbe infatti che la maglia azzurra stia cominciando ad attirare diversi calciatori che avrebbero già detto sì sposando la causa del Ds Giuntoli. Già prima dell’inizio del mercato di gennaio, la notizia più ghiotta ha riguardato un acquisto per la prossima stagione: Alejandro Grimaldo.

Il Napoli ha chiuso un accordo con il Benfica al prezzo di 30 milioni, mentre l’esterno basso mancino firmerà un contratto di 5 anni a 2 milioni annui. L’arrivo del talentuoso 22enne spagnolo aprirebbe così le porte alla cessione di Ghoulam, in direzione United: piace a Mourinho che darebbe il suo assenso per l’acquisto con il pagamento di una clausola da 60 milioni.

in foto: I dati relativi a Grimaldo (Transfermarkt)

La Juventus avrà finalmente Spinazzola.

E’ stato il tormentone della scorsa estate con la Juventus che aveva messo alle strette l’Atalanta, già indebolita dalle cessioni di Kessie e Conti, per poter strappare alla squadra di Gasperini anche Spinazzola. L’esterno della squadra bergamasca infatti, è già della Juventus che con il club di Percassi sottoscrisse un prestito biennale. Marotta e Paratici in estate hanno provato in tutti i modi a strapparlo alla ‘Dea’ che però, in quanto agli accordi presi in passato, è sempre stata dell’idea di onorarli fino alla fine senza alterarne il contenuto.

Spinazzola espresse anche la volontà di voler andare via salvo poi scusarsi via social con i tifosi. E’ considerato dagli orobici un elemento talmente imprescindibile per Gasperini tanto da andare allo scontro con la dirigenza bianconera. Acqua passata. Sta di fatto che Spinazzola, entrato anche a pieno regime nella vecchia Nazionale di Ventura, vestirà ufficialmente bianconero da giugno 2018.

Napoli più Inglese a giugno.

Milik infortunato e Inglese subito a Napoli..forse. Più o meno è questa la volontà del club azzurro che dopo lo sfortunato crack dell’attaccante polacco ad inizio campionato contro la Spal, si è dovuta scontrare con il Chievo per aver chiesto di anticipare l’arrivo al ‘San Paolo’ di Roberto Inglese. L’attaccante della squadra di Maran infatti, è stato acquistato da Giuntoli negli ultimi giorni della sessione estiva di mercato e il suo arrivo al Napoli è previsto per il mese di giugno 2018.

Ora con un attaccante in meno in rosa, Sarri avrebbe disperato bisogno di un ariete d’area di rigore da poter utilizzare magari a gara in corso e poterlo sfruttare sulle palle alte. Il Chievo però, proprio come ha fatto l’Atalanta per Caldara e Spinazzola con la Juventus, sta facendo muro e non vorrebbe privarsi del suo attaccante fondamentale in un momento così importante della stagione. Mal che vada, il Napoli lo abbraccerà comunque a giugno.