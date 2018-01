Il Napoli è a riposo, dopo le fatiche del girone d'andata e la vittoria che ha aperto quello di ritorno, una pausa più che meritata anche se Maurizio Sarri ha avuto parole pesanti per la scelta di fermarsi in un momento importante della stagione. In cui il Napoli è protagonista e avrebbe preferito continuare a giocare. Con la pausa della Serie A, ovviamente, fermenta il calciomercato oramai entrato nel vivo del mese di gennaio. I partenopei sono al centro di diversi rumors, tra cui l'arrivo di Inglese, la conferma dei parametri zero Ciciretti, Younes e Machach e l'attesa di capire cosa succederà per Verdi e Leno.

Pressing sul Bologna per Verdi.

Chi non riposa di certo in questa settimana sarà Giuntoli che avrà tanto da lavorare e non solo per cercare di convincere il Bologna a cedere Verdi e quest'ultimo a vestire la maglia del Napoli. Un impegno preso da tempo, che potrebbe riuscire entro il 31 del mese con il trasferimento dell'attaccante sotto il Vesuvio. Verdi ha già dato la propria disponibilità ma la perplessità maggiore resta sulle possibilità di giocare: a Bologna è un titolare, a Napoli ha una concorrenza spietata.

Inglese in stand by.

Per Inglese al momento tutto tace. Tra Chievo e Napoli c'è accordo totale ma i clivensi vogliono prima trovare la giusta alternativa, poi l'attaccante si trasferirà entro gennaio in Campania. L'idea Giaccherini come scambio tecnico è tramontata come era nata: velocemente e senza reali fondamenta. Per i veronesi si lavora su qualche arrivo nuovo in avanti, la classifica non permette cessioni e indebolimento per la seconda parte della stagione.

Tre parametri zero a giugno.

Ci sono poi i tre parametri zero che sono stati prenotati per giugno. Si tratta di Ciciretti, Younes e Machach. Tutti e tre hanno raggiunto l'accordo con la società di De Laurentiis e vestiranno l'azzurro a fine stagione, senza interferire con i relativi club. Si tratta di tre colpi importanti e di prospettiva su cui il Napoli deciderà cosa fare durante la prossima preparazione.

Il dopo Reina tra Perin e Leno.

In estate ci sarà qualche cambiamento anche tra i pali dove si cerca il reale sostituto di Reina. Si parla sempre di Perin, oggi al Genoa ma già in orbita azzurra: con Preziosi c'è un accordo di massima sul prezzo del giocatore che resta sotto la Lanterna fino a giugno. Leno resta al momento il primo obiettivo di Giuntoli, che apprezza molto il portiere del Bayer Leverkusen.