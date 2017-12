Paulo Dybala è a bordo campo e applaude i compagni di squadra che battono la Roma ai punti. Loro scendono dal ring, lui è ai piedi del quadrato ad agitare l'asciugamano in segno di vittoria. Immagine tristissima e senza Joya, perché il posto di un calciatore del suo livello dovrebbe essere al centro della scena e non ai margini. Così è se vi pare… le scelte di Allegri – che ha ritagliato all'argentino un ruolo dietro le quinte e da comprimario di lusso – sono confortate dai risultati, dall'equilibrio e dal rendimento della squadra che ha sì sofferto nel finale coi giallorossi ma ha avuto la conferma che anche con Mandzukic a mezzo servizio (non s'era allenato per i 13 punti di sutura rimediati nella gara precedente) i bianconeri girano meglio che con il sudamericano.

Mercato, sirene da Manchester

Tre panchine consecutive in campionato – eccezion fatta per la gara di Coppa Italia motivata (anche) dalla necessità di fare turnover – sono il segno tangibile del momento negativo che Dybala sta attraversando: di lui si parla più per vicende extra-calcistiche e di mercato che per questioni tecniche o di opportunità tattica. E così, dopo il chiacchiericcio di calciomercato rimbalzato dalla Francia sul presunto contatto tra il fratello agente e alcuni dirigenti del Paris Saint-Germain, adesso sono le ultime notizie che arrivano dall'Inghilterra a riportare in auge il nome dell'argentino.

in foto: L'evoluzione del valore di mercato di Dybala (fonte Transfermarkt)

Offerta di 70 milioni di euro.

Secondo il tabloid Daily Star, José Mourinho avrebbe chiesto al Manchester United di sondare il terreno e capire quanto sia effettivamente possibile strappare la Joya alla Juventus. E soprattutto quanto può costare un'operazione del genere alla luce della mancata esistenza di una clausola rescissoria, del contratto che vincola il calciatore fino al 2022, della valutazione di mercato (70 milioni, per Transfermarkt) e di altri aspetti economici della vicenda (a Torino lo stipendio del giocatore è di 7/7.5 milioni di euro). Quanto sarebbero disposti a spendere i Red Devils? In estate sono pronti 70 milioni di euro per i bianconeri, una cifra che sembra bassa ma viene ritenuta una buona base di partenza per trattare un altro colpo alla Pogba (fino a un tetto di quasi 100 milioni).

La strategia dello United, l'asso nella manica.

In Inghilterra avrebbero già fissato le tappe dell'operazione e sono convinti di avere buone possibilità grazie anche alla mediazione di una figura molto vicina a Dybala: si tratta di Javier Ribalta che fino all'estate scorsa era capo scout della Juventus e poi è passato al Manchester United. I rapporti diretti, infatti, faciliterebbero di molto l'operazione. Niente Real Madrid o Barcellona, nel futuro del numero 10 bianconero sembra esserci la Premier. e se la sua stagione dovesse decollare allora i benefici che ne trarrebbe la ‘vecchia signora' sarebbero maggiori, anche in vista di una cessione futura.