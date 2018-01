Il brutto ko interno contro l'Atalanta, costato l'eliminazione dalla Coppa Italia, ha fatto suonare il campanello d'allarme in casa Napoli. La finestra di calciomercato invernale rappresenta un'occasione importante per puntellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri soprattutto in avanti, alla ricerca di alternative al trio Callejon, Insigne e Mertens. Nonostante le dichiarazioni di De Laurentiis ("Abbiamo un organico folto, forse siamo addirittura in abbondanza"), gli azzurri si muoveranno con decisione nella sessione di riparazione. Il nome più caldo delle ultime ore è quello del duttile attaccante del Sassuolo Matteo Politano, per il quale si è già mossa l'Inter.

Politano nelle ultime notizie di calciomercato del Napoli.

Il 24enne rappresenta il classico giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere soprattutto alla luce della sua duttilità che gli permette di giocare su entrambe le fasce, e anche come seconda punta. Secondo Sky Sport, il Napoli fa sul serio per Politano che in stagione ha collezionato con il Sassuolo 20 presenze impreziosite da 4 gol e 3 assist. Per lui bisognerà superare la forte concorrenza dell'Inter che ha proposto ai neroverdi un affare sulla base del prestito da 18 mesi con obbligo di riscatto.

Le cifre della possibile operazione Politano-Napoli.

Il calciatore ha una valutazione di mercato di poco inferiore ai 10 milioni di euro, secondo quanto riportato da Transfertmarkt, ma è lecito pensare che il presidente neroverde Squinzi chiederà una cifra nettamente superiore. Il Napoli ci pensa pronto ad acquistare l'intero cartellino di Politano, mettendo sul piatto magari una contropartita tecnica. Il giocatore poi potrebbe essere convinto con un ingaggio superiore al milione di euro attualmente percepito.

Come potrebbe giocare Politano nel Napoli.

Politano potrebbe garantire a Sarri più soluzioni. Il classe 1993 può giocare sia come ala destra che come ala sinistra: un rinforzo super dunque che potrebbe far rifiatare uno tra Callejon e Insigne, a seconda delle esigenze degli azzurri.

Le notizie in tempo reale sul calciomercato del Napoli.

Oltre a Politano, il Napoli continua a lavorare con il Chievo per Roberto Inglese. Sembrava fatta per l'approdo in azzurro già a gennaio del centravanti acquistato nella scorsa estate. La società scaligera però al momento non sembra più intenzionata a lasciare partire il bomber. Si tratta ad oltranza. Occhi puntati anche su Simone Verdi, per il quale l'intesa con il Bologna potrebbe essere raggiunta sulla base di un'offerta di circa 20 milioni di euro. Bisognerà convincere poi anche il ragazzo che per ora è alla finestra, in attesa di offerte da altre big.