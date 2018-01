C'è fermento intorno al Napoli. Il primo posto in classifica, che è valso il titolo di "campione d'inverno"; e le solite voci di mercato rendono il clima intorno alla squadra azzurra sempre frizzante. Se a queste due variabili viene aggiunta l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta dopo un turnover importante, ecco che subito si torna a parlare di possibili arrivi e della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Uno dei leitmotiv degli ultimi anni per la squadra partenopea riguarda proprio la profondità della rosa rispetto alle contendenti per lo scudetto ma diverse volte il presidente Aurelio De Laurentiis aveva fatto capire che non c'erano spiragli per migliorare la situazione. Ultimamente il numero uno del Napoli sembra aver aperto qualche spiraglio per la sessione invernale di trasferimenti ma senza far capire troppo le strategie di Giuntoli & co.

De Laurentiis: Mercato? Abbiamo calciatori a iosa.

Alla presentazione del film "Benedetta follia", De Laurentiis ha fatto capire che i suoi dirigenti sono attivi sul mercato ma non ha voluto anticipare nulla e ha specificato che la rosa del Napoli, a differenza di quello che si dice, è lunga

Da lunedì saremo al lavoro per i tifosi e per tutti. Il mercato? Lo viviamo in parallelo, abbiamo calciatori a iosa e forse siamo addirittura in abbondanza. Per ora non posso dire nulla.

De Laurentiis: Ho proposto Pavoletti a Vigorito.

Infine il numero uno del Napoli si è soffermato un retroscena della sessione di mercato estiva che vedeva coinvolto Leonardo Pavoletti e il Benevento ma poi la punta livornese finì a Cagliari