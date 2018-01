L'anno del Napoli si è appena concluso come meglio non poteva con il titolo, effimero ma comunque importante, di campione d'inverno, 99 punti conquistati nel 2017 con 96 gol a referto, solo 2 sconfitte in Serie A in 365 giorni, zero Ko esterni, il definitivo recupero del capitano Hamsik e la ‘palma' di club con maggiori chance, classifica alla mano, di poter portare a casa il tanto agognato scudetto che manca, ormai, da 28 lunghi anni.

Un titolo però che potrebbe non arrivare per via di un motivo su tutti: il gap con la Juventus in termini di fatturato che poi si riverbera sulla possibilità, di entrambe le compagini, di poter disporre di rose più ampie ed attrezzate. E così, ad un passo dall'apertura della sessione invernale delle trattative, la cosiddetta ‘campagna di riparazione’ di gennaio, ecco quali potrebbero essere gli obiettivi, gli innesti ma anche i calciatori prenotati a giugno per evitare di sciupare l'ennesima occasione faticosamente costruita dai partenopei di agguantare il titolo nazionale pur tentando di ben figurare in Europa League.

Cosa serve a questo Napoli.

Al termine della vittoriosa gara col Crotone allo ‘Scida' il tecnico Sarri, stuzzicato sull'argomento, ha dichiarato di desiderare un solo calciatore per sopperire alla mancanza di un profilo diverso, senza specificare a quale ruolo si riferiva, che ancora non è presente in rosa. E tutti, al netto dell'arrivo di Inglese, opzionato già a fine agosto nell'ultimo giorno di mercato, hanno pensato ad un terzino destro con caratteristiche diverse da quelle di Hysaj in grado, con l'assenza di Ghoulam dall'altra parte, di spingere di più e trasformare la corsia destra in quella che era fino a poco tempo fa quella opposta. Un identikit che porta a nomi ben precisi e a speranze piuttosto dettagliate con Vrsaljko e Darmian, su tutti, nel mirino del Ds Giuntoli.

Chi può prendere a gennaio: Ciciretti più vicino, Younes a giugno.

I sogni son desideri si diceva un tempo e di desideri il Napoli, a stretto giro, ne ha tanti. Verdi del Bologna ma non solo con Younes dell'Ajax, Ciciretti del Benevento e anche Deulofeu del Barcellona e Berardi del Sassuolo ad occupare le notti di tifosi e direzione tecnica azzurra.

in foto: l'evoluzione di Simone Verdi nelle ultime 3 stagioni (Whoscored.com)

Eppure, per ognuno di loro la road map sembra piuttosto chiara. Verdi sembra una trattativa difficile non tanto e non solo per i 25 milioni di euro che chiede il Bologna piuttosto per la paura, diremmo fondata, del ragazzo di scivolare in panchina dietro le già fisse gerarchie dell’attacco campano alle spalle dello stakanovista Callejon. Unica leva però, che potrebbe convincerlo, il fatto di aver già avuto Sarri come maestro/allenatore e di non dover dunque subire i tempi del noviziato a cui viene sottoposto, di solito, qualsiasi nuovo arrivo.

Per Ciciretti e Younes il discorso è lo stesso, dal 1 di gennaio, entrambi, sono liberi, essendo in scadenza a giugno, di firmare con qualsiasi squadra, e così Giuntoli si è già assicurato il loro autografo che li legherà alla formazione all’ombra del Vesuvio. La speranza, ora, resta quella di anticipare i tempi sulla tabella di marcia portando i due esterni offensivi al Napoli ma, sia le richieste dell’Ajax (almeno 2 milioni di euro) che quelle del Benevento (piccolo esborso di danaro o prestito del giovane neoacquisto Machach) non sembrano facilitare le cose con, dovendo fare un pronostico, più vicino il sannita che il lanciere all’approdo a Castelvolturno nelle prossime settimane. Infine, per Deulofeu pare esserci stato solo un abboccamento con l’agente dello spagnolo Carvalaj per conoscere la disponibilità del ragazzo e la formula della trattativa col Barça mentre per Berardi l’interesse è forte ma le richieste emiliane, di almeno 25 milioni di euro, sembrano frenare tutto.

Capitolo terzino destro: Vrsaljko e Darmian affari diffiicili.

Sulla corsia destra di difesa, le trattative non sono facili, anzi perché il Napoli, avendo alzato l’asticella dei suoi obiettivi, si trova a dover fare i conti con squadre importanti e big tutt’altro che bisognose di liquidità. E così Simeone decide di sbarrare il passo per Vrsaljko, con notizie poco confortanti provenienti da Madrid mentre per l’alternativa Darmian dal Manchester United, c’è da capire bene la formula dell’arrivo, che pare essere il prestito con obbligo di riscatto, ma soprattutto c’è da lottare, a suon di milioni, per battere la concorrenza di Juventus, Roma e Inter. Più defilato, invece, Fares che però è un fluidificante di fascia mancina dell’Hellas Verona più futuribile e per questo da cercare per la prossima sessione estiva.

Giugno: si lavora per Grimaldo e Leno, con Dahlberg talento tra i pali.

Se il mercato di gennaio viene descritto come quello più complicato e faticoso per la difficoltà delle trattative con le squadre poco desiderose di liberarsi dei propri elementi in rosa, la sessione estiva ha un livello di difficoltà leggermente inferiore e, in aggiunta, qualche mese in più per poter concretizzare colpi attesi, sognati e voluti. E così, Giuntoli per anticipare tutti e godersi un’estate meno complessa del solito sta pensando a diversi elementi per migliorare una rosa, almeno nei primi 11, già molto forte con nomi giovani, pesanti e dalle grandi prospettive.

in foto: la scheda del giovane portiere del Goteborg Dahlberg (Transfermarkt.it)

Detto di Darmian, che potrebbe arrivare anche più in là, gli azzurri, infatti, sembrano essere vicini al terzino del Benfica Grimaldo (il che libererebbe uno slot per l’addio di uno fra Ghoulam o Mario Rui), intenzionati a mettere le mani sul ceco Barak dell’Udinese, cercando di evitare di partecipare ad aste furiose, concentrati a convincere il Villarreal a cedere, per 20 milioni di euro, il forte esterno offensivo Castillejo, e a trovare in Leno (o nel 18enne Pontus Dahlberg del Goteborg) del Bayer Leverkusen il portiere del futuro. Il tutto, per assicurare a Sarri un materiale grezzo, poi da assemblare in corso d’opera, di assoluto livello per la crescita costante ed esponenziale del Napoli.