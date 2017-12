Quattro colpi di calciomercato. Le ultime notizie sulle trattative del Napoli ruotano intorno a un poker di nomi che, tra gennaio e giugno, entreranno a far parte degli azzurri. Roberto Inglese, attaccante del Chievo Verona, è il colpo ufficiale della prossima sessione invernale: il club lo aveva bloccato sul gong in estate, il presidente Aurelio De Laurentiis, ne ha annunciato l'arrivo a breve così da regalare al tecnico, Maurizio Sarri, un'alternativa in attacco complice il periodo di riabilitazione di Milik che non sarà disponibile prima della fine di febbraio e la volontà di non anticipare né forzare i tempi di rientro.

Inglese, prima punta di ruolo in attesa di Milik.

Pagato circa 6 milioni, Inglese ha disputato 19 gare con la maglia dei veneti (17 in Serie A, 2 in Coppa Italia) e segnato 8 gol (7 in campionato, 1 in Tim Cup): alto 186 cm, di ruolo è una punta centrare che può adattarsi anche nella posizione di seconda punta. La sua fisicità offre ai partenopei anche una variante tattica a match in corso, quando serve un elemento di maggior peso in area di rigore.

I nomi in agenda: Ciciretti e Younes, poi Machach.

L'arrivo di Inglese è certo e imminente, poi ci sono altri 3 nomi emersi nei giorni scorsi, che rappresentano il futuro delle trattative e non è detto non possano giungere a Castelvolturno già a gennaio. Il primo è Amato Ciciretti del Benevento: 23 anni, ala destra che può giocare a sinistra o da trequartista, è il parametro zero che il Napoli ha già bloccato (raggiunta l'intesa per i prossimi cinque anni). Il secondo è Amin Younes, 23enne ala sinistra dell'Ajax: i lancieri lo valutano 15 milioni di euro ma il contratto in scadenza a giugno 2018 e l'accordo di massima che le parti (entourage del calciatore e club azzurro) avrebbero raggiunto (5 anni di contratto, ingaggio da 1.5 milioni) può spingere al ribasso il cartellino del tedesco che è già nel giro della nazionale.

Differente è invece è il caso di Zinedine Machach, invece, sarà ceduto in prestito per valutare la sua crescita dopo il rapporto chiuso in maniera burrascosa col Tolosa. Machach ha 21 anni è un centrocampista centrale che può essere schierato anche come mediano davanti alla difesa. L'obiettivo è seguirne l'evoluzione prima di inserirlo nel gruppo azzurro.

Darmian nel mirino di mercato.

Il Napoli aveva messo gli occhi su Vrsaljko, l'ex Sassuolo adesso all'Atletico era stato individuato quale rinforzo sulle corsie esterne. Il no dei colchoneros (Simeone lo ha blindato), ha spinto i partenopei verso Matteo Darmian del Manchester United, in scadenza nel 2019 e con poco spazio a Old Trafford. L'ipotesi sul tavolo è un'operazione in prestito con diritto di riscatto, tenendo d'occhio il possibile rientro di Ghoulam.