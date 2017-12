"I record lasciano il tempo che trovano". Commenta cosi Maurizio Sarri il record di punti (99) ottenuti dal Napoli nell'anno solare: gli azzurri hanno battuto il Crotone a domicilio e sono in testa al campionato al giro di boa.

La squadra partenopea è stata protagonista di un 2017 da record, conquistando 48 punti nel girone di ritorno dello scorso campionato e 48 nel girone d’andata di questa Serie A e non ha mai perso fuori casa nel 2017, l’ultima sconfitta esterna è datata 30 ottobre 2016. Sarri è soddisfatto ma non si lascia intenerire e stempera subito gli animi: "Abbiamo sbagliato a farli divisi in due campionati. Anche quello di campioni di inverno e' un titolo fasullo, inventato".

Sarri: Subiamo meno e possiamo vincere 1-0.

L'allenatore del club campione d'inverno si è soffermato sulla gara e ha sottolineato come sia cambiata la sua squadra nell'ultimo anno ma che ancora manca un po' di cattiveria

Il dato piu' importante: subiamo meno e possiamo vincere anche 1-0 come stasera. Sostenere che siamo stati cinici è una parola grossa, visto che potevamo chiudere il primo tempo con una grande differenza di reti. E invece abbiamo perso cattiveria nel chiuderla. Questo di Crotone è un campo difficile che puo' diventare una trappola per tutti. Scherzare con la partita, come abbiamo fatto, non mi è piaciuto.

Sarri: Mercato? In un ruolo siamo scoperti…

Chiusura d'intervista post partita sul calciomercato che sta per partire e Maurizio Sarri, ai microfoni di SkySport, si è sbottonato per la prima volta sulla possibilità di avere rinforzi