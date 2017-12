Vincendo per 1-0 in casa del Crotone il Napoli è salito a quota 48 punti ed ha ottenuto la certezza di chiudere al comando il girone d’andata. Sarri e i suoi sono così Campioni d’Inverno, un titolo platonico anche se negli ultimi dieci campionati per nove volte chi era in vetta dopo diciannove giornate ha vinto poi lo scudetto, l’eccezione è rappresentata proprio dalla squadra partenopea. Ma tante cose sono cambiate nel Napoli che nell’anno solare ha conquistato la bellezza di 99 punti, non è il record assoluto per la Serie A perché la Juventus nel 2016 ne ha ottenuti 100.

99 punti.

Il 2017 del Napoli si chiude con un bel primo posto in classifica, ma senza trofei. Le due metà dei due campionati sono state quasi perfette. Perché dal match giocato con la Sampdoria a gennaio a quest’ultimo disputato in casa del Crotone il Napoli ha conquistato 99 punti. Un numero impressionante che dà l’idea della grande continuità di rendimento dell’undici partenopeo che è riuscito camaleonticamente a cambiare. Perché ora Mertens e soci vincono anche senza fare tanto spettacolo, perché d’altronde, si sa, i campionati si vincono anche con gli 1-0.

48 al quadrato.

Si dice che il calcio di Sarri è matematico e va sempre alla ricerca della perfezione. Ma forse nemmeno lui poteva immaginare che il Napoli ottenesse lo stesso numero di punti nel girone di ritorno del campionato 2016-2017 e nel girone d’andata del 2017-2018, cioè 48 punti. Il bilancio, in entrambi i gironi, è stato identico: 15 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Quest’anno solo la Juventus è riuscita a vincere con i partenopei, che quando hanno fatto gol hanno sempre vinto, perché i tre pareggi sono tutti degli 0 a 0.

Imbattibilità esterna.

Il Napoli è l’unica squadra dei cinque principali campionati europei che nel 2017 in campionato non ha mai perso fuori casa. I numeri esterni sono impressionanti: 18 vittorie e 2 pareggi. Sarri è riuscito quest’anno a ottenere i tre punti in casa della Roma e della Lazio, bissando i successi della Primavera scorsa, periodo in cui il Napoli vinse pure a San Siro contro l’Inter.

Hamsik fa 117.

Tra i numeri del 2017 del Napoli naturalmente non si possono dimenticare quelli del capitano Marek Hamsik, il numero 17 che a Crotone al 17esimo del primo tempo ha segnato il gol numero 117, il terzo consecutivo.