Il Napoli vince a Crotone ed è campione d'inverno del campionato di Serie A 2017/2018. La squadra di Maurizio Sarri ha battuto per 1 a 0 i calabresi grazie ad una rete di Marek Hamsik, che da quando si è sbloccato non vuole smettere più di essere decisivo e regala la prima posizione alla sua squadra al termine del girone d'andata.

Gara dalle due facce con i calabresi che hanno ceduto il passo alla forza e alla qualità del Napoli nel primo tempo ma hanno avuto un'ottima reazione nella seconda parte di gara e sono riusciti a mettere paura a Reina, inoperoso nei primi 45′, in un paio di occasioni. Prestazione maiuscola di Hamsik e Allan per gli azzurri mentre tra i ragazzi di Walter Zenga si sono distinti Cordaz e Stoian.

Le formazioni.

Walter Zenga ha mandato in campo il Crotone con un 4-3-3 speculare a quello dell'avversario per cercare di coprire al meglio il campo: Cordaz tra i pali; Faraoni, Simic, Ceccherini e Martella in difesa; Rohden, Barderis e Mandragora a centrocampo e la coppia Trotta-Stoian ai fianchi di Budimir. Maurizio Sarri ha puntato sugli uomini di sempre vista anche l'indisponibilità dello squalificato Mario Rui: Reina in porta; Maggio, Koulibaly, Albiol e Hysaj sulla linea difensiva; Allan, Jorginho e Hamsik a fare filtro in mezzo al campo e a supporto del "tridente di gala" Callejon-Mertens-Insigne.

Hamsik è il condottiero, Napoli domina.

Dopo un Crotone arrembante nei primissimi minuti, la squadra azzurra ha preso in mano il gioco e ha cominciato il suo palleggio asfissiante: dopo 13′ il possesso palla era già 62 a 38 per il club partenopeo. Un dominio a tutto campo. Il Napoli si fa sempre più pericoloso e al 17′ ha trovato la rete del vantaggio con Marek Hamsik che ha battuto Cordaz con un tiro preciso di sinistro dai 16 metri. Da notare l'assist di Allan e la finta con cui si è liberato dell'avversario diretto al limite dell'area prima di servire una palla d'oro al proprio capitano, che ha, abilmente, finalizzato. Si tratta della rete numero 117 di Hamsik con la maglia del Napoli: dopo aver superato il record di Maradona lo slovacco sta entrando sempre di più nella storia del club e anche la patch sulla maglia di questa sera è una dimostrazione.

Squadra di Sarri è andata vicinissima al raddoppio con un'azione davvero di pregevole fattura: passaggio di Allan per Mertens, quest'ultimo che ha fatto velo per Insigne e ha permesso al numero 24 di calciare a rete. Ottima risposta di Cordaz sul tiro del talento di Frattamaggiore.

Crotone indomito ma il Napoli è ‘campione d'inverno'

Il Napoli ha iniziato la ripresa in maniera tranquilla e Stoian prova a mettere i brividi a Reina ma la palla è finita fuori di poco. Il Crotone è parso più deciso e continuo rispetto alla prima frazione. Dopo essere rimasto inoperoso nella prima parte di gara il portiere spagnolo prima si è esibito in un disimpegno superficiale al limite dell'area e subito dopo ha riparato parando la conclusione di Trotta, che voleva approfittare dell'errore del numero uno azzurro. La gara, che sembrava chiusa, ha vissuto un sussulto importante e Insigne ha stampato il suo destro sulla traversa a Cordaz battuto. Il Crotone non si è lasciato intimorire dalla nuova offensiva azzurra e con Crociata, entrato al posto di Barberis, è andato vicino al bersaglio grosso. Una prova di grande personalità per la squadra di Walter Zenga. Il Napoli è riuscito ad amministrare fino alla fine dei 4 minuti di recupero e, dopo un paio di episodi dubbi in area azzurra (tocco di mano di Mertens e intervento di Maggio valutati in maniera regolare da Mariani) nell'ultima parte di gara, la squadra di Maurizio Sarri ha chiuso l'anno con una vittoria e ha conquistato il titolo di "campione d'inverno".

in foto: Heatmaps della gara tra Crotone e Napoli. (whoscored.com)

I migliori: Hamisk indica la via, Allan in costante crescita.

Marek Hamsik è sempre più nella storia del Napoli: al minuto 17 ha segnato il calciatore con la maglia 17 il suo goal 117 con la maglia azzurra. Il centrocampista slovacco si sta togliendo di dosso tutte quelle insulse critiche che gli erano piovute addosso in questa prima parte di stagione. Il capitano della squadra partenopea ha sempre goduto della fiducia del suo allenatore e dei suoi suoi compagni, che lo hanno sempre sostenuto e ora si godono questo grande momento. Hamsik sta bene sia di gamba che di mente, riesce ad essere nel posto giusto in entrambe le fasi e regala al Napoli il titolo di campione d'inverno. What else?

in foto: I numeri di Hamsik contro il Crotone. (sofascore.com)

Menzione d'onore anche per Allan, centrocampista che sta diventando imprescindibile per questo Napoli: oltre a tanta quantità, questo brasiliano arrivato da Udine in sordina qualche anno fa è cresciuto tanto sotto il punto di vista tecnico e mentale e ora riesce sempre a fare la giocata giusta al momento opportuno. Arma in più.