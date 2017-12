Stasera il Napoli scenderà in campo con una maglia speciale, con una patch dedicata a Marek Hamsik e al suo record di goal. Da domani sarà in vendita insieme a una linea di merchandising dedicata al capitano, che sarà presente alla mostra del MANN nei primi giorni di gennaio perché ci ha promesso di regalarci una chicca e lo accompagneremo.

Con queste parole Alessandro Formisano, Head of Operations del Napoli, ha reso noto a Radio Kiss Kiss Napoli la partecipazione alla gara contro il Crotone con una maglia celebrativa per il record di reti del capitano azzurro, che ha battuto il primato di Diego Armando Maradona.

Si tratta di un'importante iniziativa da parte del club partenopeo dopo questo importante traguardo raggiunto dal centrocampista slovacco che arriva proprio nel periodo di apertura della mostra "Il Napoli nel Mito" al Museo Archeologico del capoluogo campano.

Alessandro Formisano nella stessa intervista ha parlato anche della speranza di Aurelio De Laurentiis di vedere il San Paolo pieno nelle prime giornate del girone di ritorno e in Coppa Italia

In una nota sul sito l'Head of Operations del club azzurro si è soffermato sull'operazione che è stata fatta con la mostra "Il Napoli nel Mito" al Museo Archeologico

Abbiamo raccontato solo una parte di oltre un Secolo di storia del Napoli e, come abbiamo già annunciato, ci saranno altri eventi del genere, perchè questa è una mostra temporanea. Abbiamo mostrato solo il 4-5 per cento delle risorse che si potrebbero esporre come memorabilia e documenti. […] Certamente chi visiterà "Il Napoli nel Mito" poi si fidelizzerà con le altre mostre che abbiamo già in programma e che avranno, sia pur su temi diversi, lo stesso filo conduttore della storia della nostra squadra e della nostra città.