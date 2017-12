Jorge Luiz Frello Filho, meglio conosciuto come Jorginho. Italo-brasiliano, 26 anni, mediano (o centrale) del Napoli e della Nazionale azzurra. Questione di sfumature e di un rendimento in crescendo che lo vede protagonista nella squadra di Sarri. Nel cuore della mediana ci mette gambe, cervello, precisione nei passaggi (90.2% in A, 84.9% in Champions), ritmo nel tessere la ragnatela dei passaggi attraverso la quale si sviluppa la manovra dei partenopei. Un'opera certosina, che non ammette distrazioni né concessioni a intensità e dedizione nell'applicazione degli schemi.

Ventura, ex ct dell'Italia eliminata dalla Svezia, si accorse di lui troppo tardi: lo lanciò nella mischia in occasione della sfida con la Svezia a San Siro ma non bastò mettere un po' d'ordine a centrocampo per dare un'anima a una formazione incapace di segnare. José Mourinho – sì, proprio lui, lo special one adesso sulla panchina del Manchester United – vorrebbe strapparlo al Napoli e portarlo in Inghilterra, a Old Trafford. Il nome del ‘ragioniere' partenopeo è nella lista delle preferenze del manager portoghese, in base a quanto raccolto dai tabloid (in particolare il Manchester Evening News) che rilanciano così le ultime notizie di calciomercato.

in foto: Le statistiche di Jorginho (fonte whoscored.com)

La sessione invernale di gennaio è alle porte, dal 3 fino al 31 (ore 23) sarà possibile intervenire in sede di trattative e Mou ha puntato gli occhi sul faro di una squadra che gioca un grande calcio come più volte ha sottolineato Pep Guardiola. Al tecnico lusitano non dispiacerebbe avere il giocatore subito (ipotesi impossibile, considerata l'importanza assoluta di Jorginho in questo Napoli) ma è pronto anche ad attende a fine stagione quando dovrà rimpiazzare Marouane Fellaini che ha già detto no in questi giorni all'offerta di rinnovo dello United.

Costi e valore di mercato. Jorginho è arrivato a Napoli a gennaio del 2014 (142 presenze, 6 gol finora) per circa 10 milioni di euro ed è legato al club partenopeo da un contratto fino al 2020. Guadagna uno stipendio netto di 1.6 milioni di euro e la sua posizione rientra nel novero dei possibili rinnovi che gli azzurri dovranno affrontare nei prossimi mesi per blindare un calciatore rivelatosi prezioso e irrinunciabile per Sarri e per la squadra che ha disegnato. Quanto vale oggi? Secondo Transfermakt 28 milioni di euro ma nella realtà il suo cartellino costa almeno il doppio.