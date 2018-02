Terminata l’ennesima settimana di coppe europee, la Serie A tornerà in campo. Si ricomincerà nuovamente con il duello in testa alla classifica tra Napoli e Juventus che insegue gli azzurri impegnati contro il Cagliari. Un campionato avvincente dicevamo, che sta riservando tantissime sorprese, soprattutto in fase realizzativa. Tra i marcatori in Serie A infatti, oltre a Quagliarella che sta sorprendendo tutti, c’è sicuramente Ciro Immobile ormai in piena corsa per la lotta alla Scarpa D’Oro con 22 marcature. L’assenza momentanea per infortunio di Icardi e Dybala sta sicuramente agevolando lo score realizzativo del bomber della Lazio che però deve guardarsi bene anche dai tanti gol dei centrocampisti che in questa stagione stanno animando il nostro campionato.

Già, perchè proprio il reparto del centrocampo, ad oggi, sembra essere pieno zeppo di sorprese con calciatori andati in gol in maniera inaspettata. Nella top 5 delle squadre che contano il più alto numero di centrocampisti andati in rete, troviamo anche diverse ‘provinciali’ che hanno proprio nel reparto del centrocampo la propria risorsa maggiore in termine realizzativi. Scopriamole insieme nel dettaglio con relativi protagonisti. Juventus solo sesta nonostante un Khedira formato bomber.

Lazio primatista con i gol dei centrocampisti.

La vittoria per 2-0 contro il Verona nel posticipo della 25esima giornata di Serie A, ha messo in mostra, ovviamente, ancora una volta la vena realizzativa di un Immobile che sembra essere davvero sempre più in forma smagliante. L’attaccante dei biancocelesti segna però, per sua stessa ammissione, soprattutto grazie all’ottimo lavoro dei centrocampisti.

in foto: I centrocampisti della Lazio andati in gol (Transfermarkt)

Che però, proprio come chiesto da Simone Inzaghi, non sono soltanto bravi a mandare in gol il bomber napoletano, ma sono anch’essi abili a crearsi spazi e pertugi giusti per inserirsi al meglio e realizzare il gol inaspettato. Da Parolo, re degli inserimenti, passando per i vari Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson e Lulic, sono proprio loro l’arma in più di questa squadra.

Al momento sono 9 per il serbo (tra Serie A ed Europa), 8 per lo spagnolo che quest’anno è l’autentica sorpresa di questa squadra senza contare le tre marcature dell’idolo della curva, giustiziere di quella famosa finale di Coppa Italia contro la Roma, Senad Lulic. Lazio quindi prima in questa top 5 con 22 marcature, in testa in Serie A.

A caccia del primato i goleador del centrocampo Atalanta.

Ovviamente il gioco spumeggiante della Lazio, come è evidente ormai, sembra essere molto simile anche ad un’altra squadra del nostro campionato che tra Serie A ed Europa League, sta scrivendo pagine importanti della storia di questo club. Stiamo parlando dell’Atalanta di Gasperini che sembra essere davvero un rullo compressore nonostante i risultati altalenanti.

in foto: Il rendimento stagionale attuale di Cristante (Transfermarkt)

Il gioco dell’ex tecnico di Genoa e Inter, nonostante la presenza in campo di una punta fissa che può essere Petagna o Cornelius, sfrutta proprio il gioco dell’ariete d’attacco per consentire proprio a quest’ultimo di creare spazi importanti da concedere ai centrocampisti per inserirsi ed andare in rete. Loro infatti segnano poco, ma i vari Cristante e compagni sembrano davvero non fermarsi mai. Proprio l’ex Milan e Benfica sembra aver trovato, proprio all’Atalanta, la sua vera natura riscoprendosi bomber.

Al momento, sono 7 le marcature in Serie A senza contare i 3 in Europa per un totale di 10 stagionali. Ma non possiamo certo dimenticarci degli altri come Ilicic (giustiziere del Borussia Dortmund all’andata) e dei vari Freuler e De Roon che sono hanno contribuito a far raggiungere ai bergamaschi il secondo posto in questa speciale classifica con 20 gol messi a segno in campionato dai centrocampisti di Gasp.

Napoli ancora una volta sul podio.

Ma dopo Lazio e Atalanta, ad occupare il podio per quanto riguarda i gol dei centrocampisti dei club di Serie A troviamo il Napoli. Una squadra davvero da record in questa stagione quella di Sarri presente davvero in ogni classifica. Proprio come le prime due, anche gli azzurri propongono un gioco fatto di continui scambi ed inserimenti dei centrocampisti in mezzo al campo che permettono a questi ultimi più volte di finalizzare in rete azioni importanti.

in foto: Lo score realizzativo di Hamsik nelle ultime giornate (Transfermarkt)

L’ultimo, proprio il gol di Allan che ha permesso al Napoli di vincere di misura contro la Spal nell’ultimo match di campionato. Ma oltre ai gol del brasiliano, i partenopei possono anche contare su un Hamsik ritrovato anche per quanto riguarda i gol realizzati, senza dimenticarci dei vari Zielinski, Jorginho (più che altro su rigore quando capita) che hanno spinto il Napoli sul gradino più basso del podio con 16 gol realizzati dai centrocampisti in campionato.

Oltre ai primi 4 citati in precedenza, da segnalare anche i gol di Diawara e Rog. Su 55 gol in totale quindi, gli azzurri possono contare anche su un bottino importante messo a segno dai centrocampisti che non hanno alcuna intenzione di fermarsi, specie in un momento così decisivo della stagione.

Il centrocampo sta salvando il Milan.

Ma appena sotto le prime tre della classe, quasi a sorpresa, troviamo anche il fenomenale Milan di Gattuso che dall’arrivo di ‘Ringhio’ sulla panchina dei rossoneri, sembra essere davvero rinato. Il fatto di trovare al quarto posto ‘il diavolo’ è molto significativo proprio perchè mette in evidenza soprattutto la difficoltà dei vari attaccanti del Milan di andare in gol. Kalinic e Andrè Silva (ancora a 0 in Serie A) su tutti, non garantiscono infatti a Gattuso quella sicurezza in termini di gol che invece gli sta dando il baby Cutrone.

Ma oltre a Patrick, i rossoneri posso comunque contare su un buon rendimento dei centrocampisti in chiave realizzativa davvero invidiabile. Stiamo parlando dei vari Bonaventura (decisivo contro la Sampdoria), Kessie e Calhanoglu che stanno contribuendo a far rialzare il Milan a suon di gol.

Al momento, quelli in campionato, sono 13 a fronte dei 35 totali che mettono in evidenza proprio questo enorme gap con gli altri top club in virtù proprio dalla scarsa vena realizzativa degli attaccanti, sempre più flop di questa stagione rossonera.

Cagliari sorprendente con Barella e Joao Pedro.

A sorpresa invece, a seguire il Milan in questa top 5, troviamo una ‘provinciale’ che, nonostante in attacco possa contare su gente come Pavoletti, Sau e Farias, si sta poggiando molto sui gol dei centrocampisti per raggiungere, anche quest’anno, la salvezza. Stiamo parlando del Cagliari tutto nuovo di Lopez che tra tante difficoltà sta cercando di far emergere dalle torbide acque della retrocessione una squadra, che ad oggi, da quel punto di vista, può stare parzialmente tranquilla.

in foto: I gol del centrocampo del Cagliari (Transfermarkt)

I sardi sono appena davanti alla Juventus in termini di gol dei centrocampisti che vedono soprattutto in Barella una della sorprese più belle di questa stagione. Per l’ex Como i gol totali sono al momento 3 sui 23 totali della squadra in campionato. Ma più di tutti è Joao Pedro a far leva sulle speranze dei tifosi andando spesso a realizzare gol decisivi per i sardi.

Per il brasiliano sono stati infatti, ad oggi, 5 i gol in Serie A più 1 in Coppa Italia, senza dimenticare però il mago delle punizioni, ovvero quel Luca Cigarini che, specie nel match di Crotone, importante per la salvezza, è stato decisivo con una magistrale punizione. Gol che hanno portato a 13 i gol del Cagliari per quanto riguardo il reparto di centrocampo.