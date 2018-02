Se il mercato invernale sarà ricordato come quello delle occasioni sfumate per il Napoli, la dirigenza azzurra è già al lavoro per la prossima estate di trattative. Oltre a blindare i perni della squadra di Maurizio Sarri, è partita la caccia ai talenti più cristallini del panorama calcistico internazionale. Ecco allora che se da un lato c'è la volontà di trovare in tempi brevi l'accordo per il rinnovo del contratto di Allan, dall'altro c'è il tentativo di assicurarsi le prestazioni di un altro brasiliano con qualche anno in meno, ovvero Maycon.

Napoli-Allan, rinnovo del contratto ad un passo.

Prima di tutto, come accaduto d'altronde nella scorsa estate, il Napoli non vuole correre il rischio di perdere le pedine più importanti di Maurizio Sarri. Rientra in quest'ottica la trattativa per il rinnovo del contratto del brasiliano Allan. Il classe 1991 dopo gli alti e bassi del passato ha conquistato la fiducia totale dell'allenatore e le 33 presenze stagionali ne sono la conferma. Ecco allora che, come riportato da calciomercato.com, le operazioni per il prolungamento del suo vincolo sono entrate nella fase cruciale. Nuovo contratto fino al 2022, con opzione per un'altra stagione, e probabile ritocco dell'ingaggio attualmente di 1.4 milioni.

Maycon, giovane talento nel mirino di calciomercato del Napoli.

A far parlare brasiliano il calciomercato del Napoli però è anche un altro giocatore, del quale si dice un gran bene oltreoceano. Si tratta del gioiellino del Corinthians Maycon de Andrade Barberan, celebre solo con il nome di Maycon. Il classe 1997 prodotto delle Giovanili del Corinthians, dopo il prestito della scorsa annata al Ponte Preta, si è ben disimpegnato al ritorno nel Timao conquistando la maglia da titolare con continuità

Maycon il nuovo Dunga che piace al Napoli.

Centrocampista centrale, Maycon ha uno spiccato senso della posizione e gioca con la padronanza dei propri mezzi di un veterano. Bravo nel recupero dei palloni, è abile anche in fase d'impostazione del gioco. In patria già lo considerano l'erede di Dunga. Potrebbe essere considerato dunque l'Allan del futuro, anche se con meno dinamismo dell'attuale calciatore del Napoli.

Le cifre della possibile operazione Maycon.

Il possibile assalto di mercato del Napoli a Maycon potrebbe andare in scena nella prossima estate. Per ora solo sondaggi per un calciatore che al momento, secondo il sito Transfertmarkt, ha una valutazione di mercato di circa 5 milioni. Quotazione che potrebbe aumentare da qui al termine della stagione. Il Napoli ci pensa e nel frattempo è pronta a blindare Allan.