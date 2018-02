Schiacciato dalla presenza ingombrante di Aurelio De Laurentiis e dal carisma di Maurizio Sarri, Cristiano Giuntoli rimane il principale protagonista del mercato del Napoli. Lo è stato nelle precedenti sessioni e lo sarà anche nella prossima estate, quando la società campana sarà chiamata a rivedere la propria rosa e ad acquistare giocatori funzionali al gioco del tecnico partenopeo. In attesa di capire se sarà davvero Sarri a guidare ancora Hamsik e compagni, il direttore sportivo azzurro avrebbe già una serie di nomi cerchiati in rosso sul proprio taccuino: una lista composta da campioni affermati e da giovani interessanti, che potrà tornare utile nella prossima estate.

Un nome nuovo tra i pali.

Dopo aver incassato gli elogi di Sarri ("Giuntoli è un fuoriclasse, potrebbe incidere la sua presenza nelle mie valutazioni sul futuro"), il 45enne dirigente toscano è dunque pronto a far valere le sue idee e il possibile budget che De Laurentiis gli metterà a disposizione e lo farà partendo dal portiere, visto che Pepe Reina è destinato a lasciare Castel Volturno. I nomi sull'agenda sono quelli di Mattia Perin, Bernd Leno del Bayer Leverkusen e Geronimo Rulli della Real Sociedad: tre numeri uno, già seguiti nel recente passato.

I profili per difesa e controcampo.

Mentre tutti aspettano il ritorno di Ghoulam, Giuntoli sta tenendo in considerazione anche eventuali innesti nel pacchetto difensivo. Un giocatore finito nel mirino del ds napoletano è Alejandro Grimaldo: 22enne terzino sinistro del Benfica, cresciuto nel Valencia e nella "cantera" del Barcellona. Attualmente in forza al Benfica, il difensore iberico è considerato una specie di nuovo Dani Alves ed è visto, dalle parti di Fuorigrotta, come la prima possibile alternativa di Ghoulam. Per il centrocampo, invece, piace molto Maycon il giovane centrocampista (20 anni) del Corinthians: già protagonista con la nazionale brasiliana Under 20.

Il sogno Chiesa.

Infine, le scelte per il reparto più delicato: l'attacco. Dopo aver spremuto i "titolarissimi" Insigne, Mertens e Callejon, l'obiettivo principale è infatti quello di trovare dei ricambi all'altezza. Il sogno rimane Federico Chiesa, ma attenzione anche al nome di Denis Suarez (24 anni, esterno del Barcellona) e a quello dello stesso Simone Verdi che, dopo aver rifiutato il passaggio al Napoli nelle scorse settimane, potrebbe raggiungere Sarri in estate.

Per il ruolo di punta centrale, i fari sono puntati su Kasper Dolberg: l'attaccante 20enne dell’Ajax, seguito già da molti altri club stranieri. Il tutto senza dimenticare Amato Ciciretti (ora al Parma, ma già di proprietà del Napoli) e anche il titubante Amin Younes: il cui contratto è già stato depositato in Lega da De Laurentiis.