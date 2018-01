Dopo la grande emozione di aver ricevuto dalle mani di Paolo Maldini il "Pallone d'Oro" algerino, Faouzi Ghoulam ha voglia di lasciarsi alle spalle l'eliminazione dell'Algeria dal Mondiale e la rottura del crociato destro, e vivere un 2018 di grandi soddisfazioni con il Napoli. "Il recupero sta procedendo bene e ho superato l’ultima visita di controllo – ha spiegato il terzino azzurro alla rivista "Le Buteur" – Ora posso allenarmi con la squadra e non vedo l’ora di tornare in campo. Spero solo di ritrovare presto la potenza e le prestazioni che ho avuto prima dell’infortunio".

L'obiettivo dello staff medico partenopeo, è quello di recuperare Ghoulam per la sfida di Europa League con il Lipsia: fissata per il prossimo 15 febbraio al San Paolo. Dopo l'infortunio rimediato contro il Manchester City, l'algerino sta dunque bruciando i tempi per il suo rientro in campo, sotto lo sguardo attento e soddisfatto di Maurizio Sarri.

La fedeltà alla maglia azzurra.

Nelle scorse settimane, nonostante la sua assenza, il suo nome è comunque finito sui giornali. Le indiscrezioni di mercato, che hanno parlato del forte pressing di grandi club europei, sono però state spazzate via dall'intesa che il giocatore ha trovato con la società di Aurelio De Laurentiis: "Sono stato contattato da due club molto importanti – ha aggiunto il difensore – ma alla fine ho scelto di firmare per il Napoli. E sono contentissimo di aver fatto questa scelta".

Parte del merito di questo rinnovo, secondo Ghoulam, è da attribuire al lavoro del suo procuratore: "Sono fortunato ad avere un agente del genere, che lavora benissimo per me insieme a mio fratello. È una cosa che mi rende sicuro e tranquillo per il tuo futuro. Il Pallone d'Oro? Sono molto contento di averlo vinto, soprattutto perché sono stato in competizione con alcuni grandi giocatori. Esser stato premiato da Maldini è stato un onore".