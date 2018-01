Wojciech Szczesny ha convinto tutti in casa Juventus. Dopo l'investitura di Buffon, è arrivata anche quella di Allegri: il polacco sarà l'erede di Gigi destinato ad appendere i guantoni al termine della stagioni. Se dunque l'ex Roma sarà il numero uno del futuro, in casa bianconera è tempo di pensare al secondo portiere, quello che dovrà completare la rosa e garantire un'alternativa affidabile a Szczesny. Nella lista di calciomercato dei candidati è spuntato anche il nome di Pepe Reina, una prospettiva clamorosa ma che potrebbe concretizzarsi alla luce della situazione contrattuale dello spagnolo.

Il dopo Buffon dunque ha un nome in casa Juventus. Wojciech Szczesny con le sue ultime prestazioni ha cancellato ogni dubbio, dimostrandosi affidabile e all'altezza della situazione. Il problema relativo all'eredità di quello che è senza dubbio uno dei portieri più forti della storia, sembra essere stato risolto e la Juve non dovrebbe piazzare colpi a sensazione sul prossimo mercato per assicurarsi un nuovo portiere. Questo almeno sulla carta, perché le cose potrebbero cambiare in caso di eventuali spiragli su Donnarumma, con l'interesse dei bianconeri nei suoi confronti che sembra però essere calato rispetto a mesi fa.

I bianconeri a questo punto dovranno assicurare a Szczesny un secondo portiere sul calciomercato. I nomi sono quelli dei soliti noti con Andrea Consigli del Sassuolo che nelle ultime settimane ha scalato molte posizioni: in scadenza di contratto con il Sassuolo, ha un profilo molto gradito alla Juventus che ha già sondato il terreno con il suo agente D'Amico. Attenzione anche alla pista suggestiva Perin, che potrebbe addirittura giocarsi la maglia da titolare con Szczesny. Il portiere del Genoa dal canto suo ha aperto alla prospettiva di giocare a Torino e in un'intervista a Tuttosport ha dichiarato: "Se la Juve mi chiamasse in futuro? Adesso non posso rispondere. La Juventus, però, è il top mondiale, qualsiasi giocatore ambisce a giocare in un club così importante". Difficile al momento un ritorno alla base del giovane Audero che ha bisogno di giocare con continuità.

Il nome nuovo e a sorpresa potrebbe essere quello di Pepe Reina, come evidenziato da Calciomercato.com. L'attuale portiere del Napoli, a giugno andrà in scadenza di contratto. Ad agosto lo spagnolo spegnerà 36 candeline sulla torta, e potrebbe rappresentare una soluzione d'esperienza, anche se ovviamente un suo approdo in bianconero sarebbe tutt'altro che gradito alla piazza partenopea.

Reina nonostante l'età non più giovanissima ha molto mercato. Già nella scorsa sessione di mercato il suo nome fu accostato con decisione al Psg. Il club della Tour Eiffel ha messo sul piatto un'offerta da 7 milioni di euro, rispedita al mittente dal giocatore con la volontà di provare a vincere un trofeo con il club azzurro. I transalpini potrebbero tornare alla carica a giugno, quando tra le pretendenti potrebbe esserci anche il Milan e a questo punto la Juventus.