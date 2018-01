La Juventus sta sfruttando la sessione di calciomercato invernale per guardarsi intorno e mettere le basi per quelle che saranno le operazioni del futuro. Nessun colpo nell'immediato dunque per Marotta e Paratici che oltre a continuare a monitorare Emre Can che a giugno potrebbe diventare bianconero, nelle ultime ore sono tornati a guardare con interesse sotto la Tour Eiffel. Già perché le nuove tensioni tra Cavani e Neymar al Psg, hanno riacceso la fiammella della speranza di poter tentare l'assalto al Matador, vecchio pallino di mercato.

Juventus, nelle ultime notizie di calciomercato rispunta il nome di Cavani.

Al momento non ci sono segnali di un'eventuale rottura tra Cavani e il Psg. Il bomber però nell'ultima sfida vinta 8-0 contro il Dijon si è reso protagonista dell'ennesimo siparietto con Neymar che non gli ha lasciato un rigore che avrebbe permesso all'uruguaiano di superare il record di gol di Ibrahimovic. Da qui al termine della stagione, in caso di ulteriori episodi di questo tipo, l'ex Napoli potrebbe anche pensare ad un addio nonostante un contratto fino al 2020. E come evidenziato da "Il Corriere dello Sport", tra le squadre interessate al forte centravanti c'è anche la Juventus, oltre ad Atletico e United.

Quanto costa sul mercato Edinson Cavani.

Anche in passato i bianconeri hanno a più riprese tentato di riportare in Serie A Cavani che ha risposto con un secco "no, grazie", anche per rispetto al suo passato al Napoli. Le cose però potrebbero cambiare in futuro, quando il cartellino del giocatore potrebbe costare 60 milioni, una cifra importante ma inferiore a quelle necessarie in passato per l'assalto al Matador. La Juve inoltre potrebbe trovare anche l'accordo sull'ingaggio: stipendio inferiore ai 10 milioni attuali, ma spalmato su un contratto più lungo.

Le ultime sulle trattative di calciomercato della Juve.

Per quanto riguarda gli altri obiettivi di mercato, la Juventus sta seguendo diversi profili. Per il centrocampo piace il sampdoriano Praet per il quale ci sarebbe un'intesa di massima con i vertici blucerchiati. Occhi puntati anche in casa Roma su Pellegrini, che nelle ultime settimane ha superato Strootman in termini di interesse da parte della Vecchia Signora e ha una clausola di 25 milioni. La stessa somma che servirebbe per strappare alla Lazio De Vrij. Per l'olandese però la fila delle pretendenti è lunghissima e la Juve dovrà confrontarsi con l'Inter e le due di Manchester, per puntellare ulteriormente una difesa che sarà rinforzata dall'arrivo di Caldara. Per l'attacco piace il coreano Han, anche se la trattativa è tutt'altro che semplice.

Le notizie sul mercato in uscita della Juventus.

I bianconeri nei prossimi giorni provvederanno a sistemare in prestito numerosi giovani, primo tra tutti Cerri che sembra destinato a lasciare Perugia dopo una buona prima parte di stagione. Per il futuro potrebbe esserci un restyling a centrocampo. I tifosi si sono già schierati dalla parte del no alla cessione di Marchisio, ma da qui a giugno le cose potrebbero cambiare soprattutto in caso di arrivo di ulteriori rinforzi in mediana. Ha molto mercato Sturaro che piace molto al suo ex club, il Genoa. Allegri però non vuole privarsi di una pedina preziosa in chiave turnover.