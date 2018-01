Cosa può rovinare l'atmosfera nello spogliatoio di una squadra capace di vincere 8-0 in campo? L'ennesima diatriba tra le sue "prime donne". Niente di eclatante sia chiaro, ma un episodio che conferma ancora una volta che Neymar e Cavani non sono disposti a concessioni in campo l'uno nei confronti dell'altro. Dopo le polemiche del passato, ancora una volta è stato un rigore a rivelarsi galeotto nel match di Ligue 1 contro il malcapitato Dijon.

Neymar cannibale, non cede rigore a Cavani.

Tutto è accaduto negli ultimi minuti di Psg-Dijon con il punteggio di 7-0 per i padroni di casa. Il direttore di gara ha concesso un calcio di rigore per un fallo commesso su Cavani. Sul dischetto però si è presentato il compagno di reparto brasiliano che con freddezza ha segnato il suo poker personale, fissando il definitivo punteggio della gara sull'8-0.

Il pubblico dalla parte di Cavani che avrebbe potuto superare Ibrahimovic.

Un episodio che ha indispettito il pubblico e ovviamente anche Cavani. Il Matador infatti segnando il penalty avrebbe potuto segnare il 157° gol con la maglia del Psg superando il record di gol di Zlatan Ibrahimovic, eguagliato con la rete realizzata nel primo tempo. I tifosi della squadra di Emery infatti hanno chiamato a più riprese Cavani sul dischetto prima della battuta, rimanendo "delusi" dall'atteggiamento di Neymar che non ha voluto sentire ragioni.

Neymar esce dal campo senza salutare i tifosi.

Anche dopo il rigore i tifosi del Psg hanno manifestato il loro disappunto nei confronti dell'episodio con alcuni mugugni. Ecco allora che Neymar, nonostante la prestazione monstre impreziosita da una rete alla Maradona, non si è intrattenuto con la squadra per il classico saluto ai tifosi tornando di corsa negli spogliatoi. Una situazione che conferma ancora una volta che l'atmosfera nello spogliatoio dei transalpini è tutt'altro che idilliaca.