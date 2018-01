Era ampiamente nell’aria, ma adesso è ufficiale. Edinson Cavani ha eguagliato il record di gol di Zlatan Ibrahimovic con il Paris Saint Germain. Il ‘Matador’ ha galoppato in questi ultimi mesi e ha agganciato lo svedese a quota 156 nel match con il Dijon, realizzando il gol del momentaneo 3-0. Per l’uruguaiano questo è anche il ventiseiesimo gol stagionale ed è soprattutto il ventesimo in questa Ligue 1. Così l’ex Napoli ha raggiunto Kane e Immobile al comando nella classifica della Scarpa d’Oro.

PSG, goleada al Dijon.

Senza Mbappé, ma con Di Maria, man of the match nella caotica sfida con il Nantes, nel tridente inizia il match il Paris Saint Germain. L’argentino si conferma il giocatore più caldo e dopo pochi minuti sfrutta un assist del connazionale Lo Celso e apre le danze, poi tramonta in gol un assist di Neymar e raddoppia. Il 3-0 lo realizza il ‘Matador’, che arriva alla fatidica quota 156 al 21’ quando riceve da Di Maria, protagonista assoluto dell’incontro, e di testa non lascia scampo al numero uno avversario. Nel finale del primo tempo c’è gloria anche per Neymar, che piazza il poker. Nella ripresa realizza altri due gol Neymar, che firma la personale tripletta, il 7-0 lo segna Mbappé. L'8-0 è di Neymar, che segna il quarto gol della serata.

Cavani e il record di gol di Ibrahimovic.

Con la nuova proprietà il Paris Saint Germain ha fatto man bassa in Francia. I numeri degli ultimi anni del club della proprietà qatariota sono eccezionali e i grandi attaccanti ne hanno approfittato. Ibrahimovic ha realizzato 156 gol in 180 partite, disputate in quattro stagioni. Edinson Cavani ha raggiunto quota 156 gol dopo quattro anni e mezzo e in 226 partite. Dunque la media di Ibra è senza dubbio migliore, ma va detto che l’ex attaccante del Napoli ha vissuto per tre stagioni all’ombra dello svedese, che calciava rigori e punizioni, mentre oggi al fianco di Cavani c’è Neymar, che ha preteso di essere anche il rigorista.