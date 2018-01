La Juve corre veloce sulle fasce. Da sempre è una prerogativa di Max Allegri e delle sue squadre e anche in bianconero il tecnico livornese non ha alcuna intenzione di smentirsi, anzi. Così per il mercato di gennaio, che non prevede degli acquisti di grido ma solamente qualche assestamento in vista di giugno, Paratici e Marotta stanno vagliando le varie opzioni per quanto riguarda gli esterni, soprattutto difensivi. Lichtsteiner e Asamoah hanno attorno a loro un buon mercato in uscita e le alternative non mancano, da Wendell a Kaderabek e Darmian.

Le scelte in uscita.

Lichtsteiner, ancora sul mercato.

Non sono nomi che fanno fare più abbonamenti o che fanno accorrere i tifosi allo stadio ma spesso e volentieri proprio le seconde linee sono quelle che riescono a fare la differenza nel momento della necessità. Alla Juventus dunque, non deve rimanere nulla di intentato e d tempo si parla di una possibile cessione di Lichtsteiner, lo svizzero che in passato ha già rifiutato diverse soluzioni alternative.

Asamoah e Alex Sandro.

Adesso, non solo l'esterno elvetico ritorna prepotentemente per il mercato estivo in uscita, ma anche l'ex Udinese, Kwadwo Asamoah autore di diverse prestazioni positive per le quali si meriterebbe il rinnovo che però non appare così scontato. Un terzo esterno ha un ottimo mercato attorno a sè: è il brasiliano Alex Sandro che la Juventus ha rivalutato e che gode di diverse attenzioni estere.

Le mosse in entrata.

Darmian, Kaderabek, Wendell.

Per un difensore esterno che parte però ci deve essere qualcuno che subenti e i nomi non mancano. Darmian è sempre in lista ma con il Manchester di Mourinho è quasi impossibile confrontarsi. Poi ci sono altre piste, più sommesse. Affari per i quali la Juventus non ha fretta ma sta lavorando per capire quali margini di trattativa ci siano. Si tratta del brasiliano Wendell del Bayer Leverkusen, terzino sinistro, e del ceco dell'Hoffenheim Pavel Kaderabek, terzino destro.

Meunier e Gayà.

Infine una pista porta a Parigi, su Meunier, chiuso da Dani Alves al Paris Saint-Germain dove spesso fa solamente panchina. Infine c'è sempre attenzione ad un giocatore seguito da tempo, Gayà del Valencia, sotto osservazione degli scout bianconeri e per il quale ci potrebbe essere una mossa a giugno.