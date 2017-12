"Non abbiamo bisogno di altri portieri". Così ha parlato poche settimane fa il ds del Paris Saint Germain Henrique, a proposito di un interesse del club della Tour Eiffel su Gigio Donnarumma e altri talentuosi estremi difensori del panorama calcistico internazionale. Il dirigente però non aveva fatto i conti con Kevin Trapp, l'attuale secondo portiere di Emery che ha deciso di lasciare la squadra: una situazione che spinge la società a muoversi a caccia di un portiere con i nomi di Donnarumma e di Reina che tornano d'attualità.

Trapp vuole lasciare il Psg.

La stampa inglese non ha dubbi. Kevin Trapp attraverso il suo agente ha comunicato al Psg la volontà di andar via in anticipo nonostante un contratto fino al 2020. Lui, ex titolare che aveva soffiato il posto a Sirigu, ha collezionato finora appena 2 presenze in campionato. Troppo poco, per un estremo difensore affidabile, che ha ricevuto richieste dalla Premier e in particolare dal Liverpool e dal Crystal Palace, club per i quali il cartellino del valore di 10 milioni non sarebbe un problema.

Reina e Donnarumma nelle ultime notizie di calciomercato del Psg.

Ecco allora che il club francese deve necessariamente pensare ad un nuovo portiere, per il futuro. I nomi sul calciomercato sono quelli dei soliti noti, tra i quali spiccano Reina e Donnarumma. Ovviamente la soluzione legata al portiere spagnolo, al momento sembra quella più percorribile. Il classe 1982 (già cercato nella scorsa estate, con offerta di 7 milioni rispedita al mittente, alla luce della volontà del giocatore di rimanere in azzurro per provare a vincere un titolo) a giugno andrà in scadenza di contratto e rappresenterebbe una soluzione low-cost. Un portiere affidabile che potrebbe giocare come vice Areola.

Le cifre del possibile affare Donnarumma.

Di tutt'altra natura invece una possibile operazione Donnarumma. Il portiere oggetto di un nuovo "caso" al Milan potrebbe partire solo dietro pagamento di una cifra compresa tra i 70 e gli 80 milioni (a tanto ammonta la clausola rescissoria), con il Psg che dovrebbe garantirgli anche un ingaggio superiore ai 6 milioni percepiti ora. Operazione possibile per il ricchissimo Psg che dovrebbe però muoversi in maniera massiccia anche sul fronte delle uscite in ottica Fair Play Finanziario.