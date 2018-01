In attesa di capire quali sono le condizioni di Ciro Immobile, uscito dal campo dopo pochi minuti per un problema muscolare al quadricipite destro, Claudio Lotito si coccola Sergej Milinkovic-Savic: protagonista della rotonda vittoria biancoceleste con il Chievo. Nel giorno delle sue cento partite con la Lazio, il giocatore serbo ha infatti aggiunto altre due perle alla sua collezione e ribadito la sua importanza negli schemi di Simone Inzaghi.

Una plusvalenza da urlo.

La costante crescita del 22enne ex Genk, ha ovviamente scatenato l'attenzione di molti top club: tutti pronti ad un'asta milionaria per il centrocampista laziale. Arrivato a Roma per 10 milioni di euro, Milinkovic-Savic ha raggiunto una quotazione "monstre" (tra gli 80 e i 100 milioni di euro) e potrebbe così regalare al club romano una plusvalenza da urlo. Lotito ha già dichiarato che non è in vendita, anche se sa che nella prossima estate sarà certamente accerchiato dalle offerte di società di mezza Europa.

Il Pogba bianco.

Oltre alla Juventus, Milinkovic-Savic piace infatti al "gotha" del calcio continentale. Real Madrid e Barcellona, ma anche Manchester United, City, Chelsea e Psg: tutte intenzionate a fare la corte al giocatore biancoceleste. Definito una specie di "Pogba bianco", il numero 21 laziale ha però allontanato i rumors di mercato: "Sto bene qui, per ora penso a far bene alla Lazio. L'obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League. Questa è la sfida che mi affascina di più. Al mercato non penso affatto, anche perché non penso che lascerò Roma visto che sono molto legato al mio club attuale".

La vetrina mondiale.

Mai dire mai, però, quando di mezzo ci sono molti milioni di euro e la possibilità di giocare a fianco di campioni come Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar. Se ne riparlerà, dunque, nella prossima estate. Subito dopo i Mondiali, che Milinkovic-Savic giocherà con la Serbia del nuovo commissario tecnico Mladen Krstajic: allenatore che si è guardato bene dal continuare ad ignorare Sergej come aveva fatto fino ad oggi il suo predecessore. Lotito osserva compiaciuto, rimane alla finestra e sogna. Un Mondiale da protagonista, potrebbe infatti far lievitare ancora il prezzo del cartellino del suo giocatore.