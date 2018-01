Sergej Milinkovic-Savic è uno dei calciatori più interessanti nel panorama europeo ed è già sul taccuino di tutte le big del Vecchio Continente. Il centrocampista della Lazio è uno degli uomini che farà accendere il mercato sia a gennaio che nella prossima sessione estiva ma lo stesso calciatore ha messo un freno alle probabili voci di addio già nelle prossime settimane.

Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile offerta da parte del Paris Saint-Germain di 170 milioni di euro per il biancoceleste ma non c'è nulla di concreto e Milinkovic-Savic, in un'intervista al quotidiano serbo Novosti, ha lasciato intendere le sue prospettive per il prossimo futuro.

Sergej: Sono concentrato sulla Lazio.

Il centrocampista serbo della Lazio ha voluto mettere un freno alle continue voci di mercato sulla sua possibile partenza già a gennaio, facendo un resoconto dell'anno 2017 e dell'obiettivo dei biancocelesti per questa stagione

Ho vissuto un grande anno. Ricorderò tutte le cose belle del 2017 e vorrei avere lo stesso successo anche nel 2018. Davanti a me ci sono tante sfide. Prima di ogni partita e prima di ogni allenamento dico a me stesso: ‘È un giorno ideale per andare avanti e migliorare ancora'. Voglio crescere tanto. Futuro? Sono solo concentrato sulla Lazio. In Serie A quest’anno il livello è migliorato molto. La prova sta nel fatto che tutte le squadre italiane sono in gara tra Champions League ed Europa League. Con il club abbiamo un obiettivo chiaro: andare in Champions. Ci sono 4 posti, è una grande sfida. Non penso di lasciare la Lazio, sto molto bene a Roma.

Lazio alle prese con la grana de Vrij, tra Inter e Barça.

Dalla Spagna sostengono che Stefan De Vrij, obiettivo dichiarato dell’Inter, starebbe prendendo tempo con i nerazzurri perché gli sarebbe arrivata una proposta del Barcellona. I blaugrana devono sostituire il partente Javier Mascherano e la scelta è caduta sull'olandese della Lazio.