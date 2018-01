In attesa di un vice Icardi di qualità e di un trequartista capace di inserirsi tra la mediana e l'attacco, l'Inter studia anche per la difesa. I recenti forfait di D'Ambrosio e Miranda hanno riscoperchiato il pentolone delle incertezze davanti ad Handanovic. Skriniar ha mostrato ottimi progressi ma ha necessità di rifiatare e al centro c'è il solo Ranocchia capace di mettere qualche pezza all'occorrenza. Anche sulle fasce, tra Santon e Natagatomo, in attesa della crescita di Dalbert e Cancelo, la coperta appare corta. Così ecco il doppio colpo a breve termine e a lunga gittata: Bastoni subito, De Vrij a giugno.

Bastoni subito per la difesa di Spalletti.

Per il giovane talento difensivo oggi all'Atalanta di Gasperini, il discorso è aperto da sempre. Bastoni è un giocatore dell'Inter, poi il club di Suning ha preferito prolungargli la permanenza a Bergamo per farlo crescere e maturare ancora. Ma il poco utilizzo di Gasperini in campo e la necessità di avere dei rinforzi in difesa hanno portato la dirigenza di Appiano a valutare l'arrivo del ragazzo a gennaio senza attendere la fine del campionato.

L'arrivo di De Vrij a giugno.

Una mossa low cost, con pochi investimenti economici e la possibilità di tenere sotto osservazione uno dei talenti difensivi dei prossimi anni. Per Spalletti non certo la soluzione ideale per dare fiducia ed esperienza al reparto, ma Bastoni rappresenta comunque un importante investimento in ottica futura. Quando dovrebbe arrivare anche un altro difensore, questa volta di caratura internazionale: de Vrij.

De Vrij, 4 milioni pronti ma occhio al Barça.

Con la Lazio tutto è già stato avviato da tempo e anche il giocatore sembrerebbe gradire l'approdo in nerazzurro. L'Inter proverà a convincere l'olandese con un contratto quadriennale da 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, 2,5 circa in più rispetto a quanto percepisce ora alla lazio. Attenzione però alla concorrenza, perché c'è il Liverpool ma soprattutto il Barcellona.