Di difensori molto forti ce ne sono pochi, chi ce li ha se li tiene, chi non li ha è costretto a strapagarli, come è successo al Liverpool che ha sborsato quasi 85 milioni di euro per acquistare l’olandese Van Dijk. C’è un altro difensore olandese di prima fascia sul mercato, il suo nome è molto noto ai tifosi italiani. Perché si tratta di Stefan De Vrij, che a differenza del suo connazionale però a giugno sarà libero di cambiare squadra a costo zero. L’Inter sembra essere in vantaggio, ma sul venticinquenne della Lazio ora pare ci sia anche il Barcellona.

Inter e Barcellona su De Vrij.

De Vrij ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo del contratto propostegli da Lotito e Tare e andrà via dalla Lazio a costo zero. L’Inter con Sabatini e Ausilio è riuscito ad avvicinarsi tantissimo al giocatore, che però secondo il ‘Mundo Deportivo’ ora avrebbe chiesto tempo all’Inter perché si è fatto sotto il Barcellona, che già a gennaio perderà Javier Mascherano, ‘El Jefe’ volerà in Cina, e forse già nella sessione invernale del mercato regalerà un difensore al tecnico Valverde.

Umtiti piace al City, Koulibaly nel mirino del Barcellona.

Al di là della cessione di Mascherano un difensore centrale il Barcellona potrebbe doverlo prendere. Perché il francese Umtiti potrebbe salutare al termine del campionato. Pep Guardiola pretende un difensore per sopperire alle troppe assenze di Kompany e avrebbe messo gli occhi sull’ex del Lione, che viene valutato dai catalani circa 60 milioni di euro. E dunque se un colpo in difesa non sarà fatto in questa sessione di mercato potrebbe essere effettuato nella prossima, cioè in quella estiva. Un giocatore, sempre secondo il Mundo Deportivo, che piace tanto al Barcellona è il ventiseienne del Napoli Kalidou Koulibaly. Il senegalese è un pilastro del Napoli ed è soprattutto uno dei migliori difensori al mondo ed è un obiettivo di tante squadre importanti.