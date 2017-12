Sembrava dovesse passare alla Juventus, poi al Barcellona e infine al Manchester City, ma alla fine il difensore olandese Virgil Van Dijk è passato al Liverpool, che lo aveva già corteggiato la scorsa estate. L’annuncio ufficiale è stato dato dal club inglese più vincente in Europa. Incredibile la cifra spesa. Perché i Reds per Van Dijk hanno sborsato 84,5 milioni di euro. Una cifra record per il Liverpool e una cifra record per l’acquisto di un difensore.

Van Dijk è del Liverpool.

Le squadre della Premier sono le più ricche di tutte e non badano a spese. Ma a volte si vedono davvero cifre folli per gli acquisti. Il Liverpool ha preso dal Southampton il forte difensore olandese Virgil Van Dijk, che aveva già cercato di acquistare nella sessione estiva del mercato. Ma il Southampton si era opposto. Adesso l’affare è stato concluso, con una cifra folle. Il Liverpool ha sborsato 75 milioni di sterline, cioè 84,5 milioni di euro per un difensore di ventisei anni bravo sicuramente, che certamente però non può avere un valore così alto. Il giocatore guadagnerà 200 mila euro a settimana, che fanno più di 10 milioni a stagione.

Gli acquisti più esosi del Liverpool.

Quarto in classifica e negli ottavi di Champions il Liverpool vuole primeggiare e cercherà di portare a casa almeno un trofeo quest’anno. Klopp non sta badando a spese e negli ultimi mesi ha investito tantissimo. Fino alla scorsa estate il giocatore che il Liverpool aveva pagato di più era Andy Carroll (35 milioni di sterline), ma sono arrivati Salah (39) e Oxlade-Chamberlain (40) ed è stato preso per la prossima stagione Naby Keita (per 48 milioni). Adesso Van Dijk ha battuto ogni record con i suoi 75 milioni.

Van Dijk è il difensore più costoso di sempre.

Quello dell’olandese è uno degli acquisti più costosi nella storia del calcio ed è con certezza l’acquisto più esoso della lunga storia del Liverpool, che ha una rosa molto forte, ma fino a oggi era un po’ carente in difesa. Da oggi Van Dijk è il difensore più costoso di sempre. La scorsa estate il record era stato stabilito dal Manchester City, che speso oltre cinquanta milioni di euro per l’esterno destro del Tottenham Kyle Walker.