Riportato nel suo ruolo naturale da Rino Gattuso, Giacomo Bonaventura è nuovamente tornato ad essere l'arma in più del Milan. Dopo la rete decisiva con la Lazio di Simone Inzaghi, il centrocampista marchigiano si è infatti ripetuto con la Sampdoria: regalando al Diavolo altri tre punti fondamentali per credere nella corsa verso l'Europa che conta. In attesa di un'eventuale chiamata dal nuovo commissario tecnico Gigi Di Biagio, l'ex Atalanta è però tornato nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri.

Secondo il "Messaggero", sarebbe stato proprio il tecnico dei campioni d'Italia a fare il nome del giocatore rossonero per il futuro centrocampo della vecchia signora. Scippato all'Inter nel 2014 e nell'ultimo giorno di mercato estivo, Bonaventura è dunque un profilo che piace molto alla Juventus e che potrebbe diventare un'alternativa di mercato importante se non dovesse arrivare a Torino Emre Can.

Il debito con la Juventus.

Sotto contratto con il Milan fino al 2020, e seguito da Mino Raiola, Bonaventura ha raggiunto una quotazione di mercato importante e il suo cartellino è valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il Milan lo considera incedibile al pari di tante altre stelle rossonere, ma il futuro di Jack e di altri suoi compagni dipenderà anche dalla famose vicissitudini finanziarie del club di via Aldo Rossi.

Se le indiscrezioni sulle disponibilità economiche di Yonghong Li verranno confermate, e se l'Uefa metterà i paletti del "Fair Play Finanziario" al mercato milanista, qualche giocatore della rosa di Gattuso potrebbe anche fare le valigie e lasciare Milanello. L'asse Milano-Torino, per l'eventuale trattativa Bonaventura, potrebbe diventare reale anche per il debito che Fassone ha con la società piemontese dopo il colpo di mercato Bonucci. Il Milan deve infatti ancora versare 28 milioni alla Juventus: credito che i bianconeri potrebbero riscuotere con il cartellino di Giacomo Bonaventura.