E' il motorino del centrocampo del Napoli. Stagione eccezionale quella del brasiliano Allan, perno della capolista di Sarri. Quantità, qualità e anche 4 gol all'attivo, ultimo quello decisivo contro la Spal, per il classe 1991 per il quale i dissidi relativi allo scarso utilizzo del passato sono ormai un lontano ricordo. E il club azzurro non ha alcuna intenzione di correre il rischio di perdere il calciatore che attualmente ha un contratto in scadenza nel 2019, capace con il suo rendimento di conquistare le attenzioni di numerosi club sul mercato.

Allan, i numeri della super stagione con il Napoli.

Una crescita impressionante quella di Allan che è diventato indispensabile per Sarri. Intelligenza tattica, corsa, ma anche qualità per il mediano brasiliano che ha già messo a referto ben 36 presenze complessive con gli azzurri in stagioni. E i 4 gol e 3 assist a referto, confermano anche l'abilità nella fase d'inserimento per un calciatore che stranamente continua ad essere snobbato dal ct del Brasile Tite. Un atteggiamento diametralmente opposto a quello di Sarri che raramente rinuncia a lui nel suo scacchiere.

Allan e il Napoli, possibile rinnovo del contratto fino al 2022.

Le prestazioni del calciatore hanno spinto la dirigenza del Napoli a prendere in esame la possibilità di chiudere in tempi brevi il discorso per il rinnovo contrattuale. Attualmente Allan ha un vincolo in scadenza nel 2019, e ha incassato l'interesse di diversi top club soprattutto in Premier. L'obiettivo del presidente De Laurentiis è quello di raggiungere un accordo fino al 2022 che permetterebbe di blindare un altro dei perni della formazione partenopea.

Le cifre e il nodo clausola rescissoria.

Tutte da decifrare al momento le cifre del possibile ritocco dell'ingaggio del ragazzo che attualmente percepisce 1.4 milioni di euro. Le premesse per un accordo imminente ci sono tutte, anche se l'ostacolo da superare è quello relativo alla clausola rescissoria. La dirigenza del Napoli non vorrebbe alcuna clausola, come accaduto anche per Mertens per poter in caso di una futura cessione alzare la posta in palio a suo piacimento e non correre il rischio di perdere Allan per una somma prestabilita.