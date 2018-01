Il mercato di gennaio rischia di avere da subito il suo tormentone. Si chiama Nicolò Barella, classe 1997, attuale centrocampista del Cagliari. Un talento in fase crescente tra gli isolani che già sta facendo le fortune di Di Biagio in Under21 e che stuzzica l'appetito di molte big italiane. Tutte le squadre in prima fila, dal Napoli alla Juventus passando per Roma e Inter stanno discutendo con il club isolano per capire le reali intenzioni in chiave invernale per una cessione del giocatore. Opzione che il presidente Giulini non vuole nemmeno prendere in considerazione se non davanti alla classica proposta indecente.

Barella al centro delle trattative.

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto nella serata di ieri a Videolina, ha messo i puntini sulle ‘i' nell'affare Barella. Facendo il punto sul mercato di gennaio del club sardo il numero uno rossoblù si è soffermato sulla situazione del suo calciatore più ambito, il centrocampista classe '97 Nicolò Barella, fresco di rinnovo di contratto fino a giugno 2022 e seguito da Inter, Juventus e Roma.

50 milioni, il prezzo del Cagliari.

Il Cagliari è riuscito nell'intento di blindare il giovane calciatore e oggi chi lo vuole deve passare prima dal club rossoblù con cui dover trattare il prezzo del cartellino: "Sul rinnovo ho letto di tutto, ma non lo abbiamo fatto per alzare il prezzo" dice Giulini che però ha le idee molto chiare al riguardo: "Nicolò meritava uno stipendio migliore e un anno in più di contratto. Vogliamo crescere, migliorarci e faremo di tutto per tenere Nicolò un'altra stagione. Certo, se arrivassero offerte irrinunciabili, da 50 milioni allora ne potremmo discutere. Ci prendiamo i cinquanta milioni e rafforziamo la squadra…"

Asta al rialzo, tutte le big alla finestra.

Un'idea che potrebbe passare da una semplice speranza a realtà. Su Barella, infatti si sta aprendo un'asta al rialzo. Inter, Juve e Roma sono in prima fila ma anche Milan e Napoli hanno drizzato le orecchie. Dopotutto è un centrocampista moderno e completo, oltre che di prospettiva. 50 milioni sono forse una esagerazione, ma c'è il rischio che la cifra possa avvicinarsi alla realtà se la trattativa dovesse coinvolgere più pretendenti. Tra anticipi, dilazioni e bonus, a Cagliari potrebbe arrivare la classica pioggia di denaro pronta da reinvestire.