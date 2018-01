Bryan Cristante è l’ennesimo calciatore che Gasperini è riuscito a trasformare. Inserito in dei meccanismi perfetti il giocatore scuola Milan ci ha messo meno di un anno per diventare uno dei migliori centrocampisti italiani e, senza voler esagerare, anche uno dei migliori centrocampisti under 23 d’Europa. L’Atalanta è pronta già al grande affare. Cristante sarà riscattato dal Benfica e probabilmente verrà messo sul mercato la prossima estate. L’asta è già pronta, il gran ballo sta per iniziare.

5 milioni per il riscatto di Cristante.

Bryan Cristante ha vissuto più di un’annata negativa dopo il brusco addio al Milan. Poche apparizioni con il Benfica, passaggi tutt’altro che felici con Pescara e Palermo fino all’arrivo in nerazzurro. L’Atalanta lo prese in prestito con diritto di riscatto, la cifra fissata per l’acquisto a titolo definitivo è di circa 5 milioni di euro. Il riscatto arriverà ufficialmente in questa sessione di mercato, in cui Cristante non cambierà maglia, anche se le offerte già ora non gli mancano. L’Atalanta vuole qualificarsi nuovamente per le coppe ed è in corsa in Europa League e Coppa Italia e non vuole privarsi di uno dei suoi migliori giocatori.

Roma favorita su Inter e Juve.

Ma in estate le strade di Cristante e dell’Atalanta potrebbero dividersi. Il giocatore al momento viene valutato 30 milioni di euro, ma se continuerà a crescere e farà ancora tanti gol potrebbero volercene anche dieci in più. E anche per questo le tre squadre che lo seguono potrebbero muoversi con anticipo. La Juventus a centrocampo è messa bene, ma un altro elemento farebbe comodo. Nell’elenco delle pretendenti ovviamente i bianconeri ci sono, considerati anche gli ottimi rapporti con l’Atalanta. Ma in prima fila sembrano esserci l’Inter, che invece a metà campo ha gli uomini contati, e la Roma, che ha tre centrocampisti fortissimi, ma tutti per motivi diversi non sono sicuri del loro futuro in giallorosso.