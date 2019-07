Le ultimissime notizie di mercato di sabato 27 luglio 2019 tengono come copertina sempre l'intreccio che riguarda Romelu Lukaku. Il centravanti belga è diventato anche un obiettivo di mercato della Juventus e questo accende un vero e proprio derby con l'Inter. Il Milan saluta Cutrone e si avvicina a Leao del Lille e Duarte del Flamengo. Il Napoli vede allontanarsi Nicolas Pépé, che si è accordato con l'Arsenal, e si riapre l'ipotesi Lozano.

Derby di mercato tra Inter e Juventus per Lukaku

Il centravanti belga del Manchester United, obiettivo di mercato di Inter e Juventus, ha postato un selfie col suo procuratore, Federico Pastorello, su Twitter una didascalia “Soon to be continued” e una emoticon che invitava al silenzio. Potrebbero esserci sviluppi nelle prossime ore riguardo al futuro di Romelu Lukaku?

Juventus, ritorno di fiamma per Dani Alves?

Dopo l'offerta del Tottenham, per Paulo Dybala si potrebbe profilare un ruolo nella trattativa per arrivare a Romelu Lukaku. L'argentino ha sempre fatto intendere di voler rimanere e le ultime dichiarazioni di Maurizio Sarri lo rassicurano ma se al suo ritorno dovesse trovare delle condizioni diverse potrebbe anche decidere di andare. Oggi qualche media ha paventato anche l'inserimento della Joya nell'affare che riguarda il centravanti del Manchester United.

Intanto la Vecchia Signora torna su Dani Alves: secondo quanto scrive Goal.com, sul brasiliano, svincolato dopo l'esperienza al Paris Saint-Germain, c'è proprio il club bianconero, con cui ha sfiorato la vittoria della Champions League nel 2017.

Inter, Politano verso l'Atalanta. Si lavora per Dzeko

Oltre alla telenovela Lukaku, il mercato dell'Inter è attivo sia in entrata che in uscita: le situazioni intricate di Mauro Icardi e Radja Nainggolan, le cessioni quasi certe di Borja Valero e Joao Mario e l'interesse dell'Atalanta per Matteo Politano. Il caso di Maurito è sempre più complesso con il passare dei giorni mentre il Ninja sembra orientato a tornare al Cagliari.

Per quanto riguarda la situazione di Edin Dzeko i nerazzurri non vogliono andare oltre i 12/15 milioni di euro e non arriveranno ai 20 chiesti dalla Roma. Se non dovesse concludersi la trattativa, il nome dello svincolato Fernando Llorente è quello che piace di più a Conte.

Napoli, Pépé si allontana: si torna a parlare di Lozano

Il club azzurro ha lavorato in maniera importante per chiudere l’affare di mercato con il Lille per Nicolas Pépé ma quando sembrava essere arrivati ad un accordo si è intromesso l’Arsenal, che avrebbe proposto un ricco contratto all'ivoriano. Secondo la BBC la trattativa si chiudere con i Gunners nel giro di un paio di giorni.

Con James Rodriguez e Pepé che si allontanano, torna caldo il nome di Hirving Lozano, l’esterno messicano del PSV Eindhoven che già un anno fa sembrava un obiettivo dei partenopei. Secondo quanto riportato da Tuttosport Lozano non è uscito definitamente dal radar degli azzurri e con i buoni rapporti che i partenopei hanno con Mino Raiola, procuratore del messicano che al Napoli ha già portato il greco Manolas, la trattativa potrebbe finalmente decollare.

Milan, Cutrone va ai Wolves. Leao e Duarte nel mirino

Patrick Cutrone ha già salutato i compagni di squadra a Boston e volerà direttamente in Inghilterra: l'attaccante ha deciso di accettare l’offerta del Wolverhampton e al Milan andranno 18 milioni di euro. Com questa somma i rossoneri potrann dare l’assalto definitivo all’argentino Angel Correa dell’Atletico Madrid e al giovane portoghese Leao del Lille.

Il nome nuovo per il Diavolo è quello di Leo Duarte: ventitreenne difensore brasiliano, cresciuto nel Flamengo ed esploso nella scorsa stagione con la formazione di Rio de Janeiro. La trattativa con il club carioca potrebbe chiudersi a breve con il pagamento di 11 milioni di euro.

Roma, Dzeko va via o resta? Arriva Providence dal PSG

Se Edin Dzeko sembrava un sicuro partente qualche giorno fa, ora l’attaccante bosniaco potrebbe alla fine rimanere nella Capitale: a chiedere la sua conferma sarebbe stato il nuovo allenatore Paulo Fonseca: favorevolmente colpito dall’atteggiamento del giocatore, durante i primi giorni di raduno romanista. Intanto la società giallorossa continua a lavorare in prospettiva futura e si è assicurata il giovane esterno d'attacco Ruben Providence: si tratta di un classe 2001 che arriva dal Paris Saint-Germain.