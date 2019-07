Alla fine Patrick Cutrone ha detto sì alla ricca offerta del Wolverhampton. L’attaccante del Milan nei prossimi giorni sarà ufficialmente ceduto. Si sblocca così il calciomercato dei rossoneri, che adesso con i soldi che incasseranno dai Wolves potranno chiudere l’affare Correa o quello per il portoghese Leao del Lille. Il giocatore ha salutato i compagni e ha lasciato il ritiro di Boston.

Cutrone giocherà con il Wolverhampton

Jorge Mendes, noto procuratore che da un paio d’anni è un totem per i Wolves, nei giorni scorsi aveva presentato una proposta al Milan per Cutrone. Il club aveva subito accettato, ma il giocatore sembrava restio. Forse sperava di restare in Italia, si era parlato di Fiorentina e Sampdoria. Dopo averci pensato su Cutrone ha detto sì al Wolverhampton, società storica e oggi molto ambiziosa, attualmente è anche impegnata nei preliminari di Europa League. Considerato il suo tipo di gioco Cutrone dovrebbe andare a nozze in Premier League.

Correa e Leao nel mercato del Milan

I rossoneri dovrebbero incassare 30 milioni di euro, una cifra importante che produrrà una grande plusvalenza, perché Cutrone è un prodotto del vivaio. Con questi soldi il Milan avrà maggiori chance di chiudere la trattativa per un attaccante tra Angel Correa, argentino che l’Atletico Madrid valuta 50 milioni di euro, e Rafael Leao, portoghese, classe 1999, del Lille. In Francia sono sicuri che l’affare è già fatto, con l’acquisto ufficializzato la settimana prossima, i francesi (che stanno trattando anche la cessione di Pepé) pretendono 35 milioni di euro.

Gli obiettivi di mercato per la difesa del Milan

Il Milan poi cercherà di sistemare anche la difesa, a metà campo presi Krunic e Bennacer e per il reparto arretrato Theo Hernandez dal Real Madrid. Si fanno tanti nomi di centrali, ma le quotazioni di Demiral, Fazio e Rugani non salgono, sembra molto vicino invece il brasiliano Duarte del Flamengo, che costa 11 milioni.