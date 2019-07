Le notizie dell'ultim'ora di mercato raccontano di due possibili colpi in canna per il Milan. I rossoneri, secondo la stampa francese, sarebbero ad un passo dal chiudere per il giovane attaccante del Lille Rafael Leão già nel mirino dell'Inter nei giorni scorsi. Per la difesa invece l'obiettivo del club del capoluogo lombardo è il brasiliano Leo Duarte, centrale brasiliano in forza al Flamengo. Una soluzione questa low cost rispetto a nomi come quelli di Rugani e Demiral

Calciomercato Milan, Rafael Leão nelle ultime notizie sulle trattative

Le novità dell'ultim'ora sulle trattative di calciomercato del Milan arrivano dalla Francia. Secondo quanto riportato da Rmc Sport, i rossoneri sarebbero pronti a chiudere l'operazione relativa all'acquisto di Rafael Leão, giovane talento portoghese del Lille. Grazie alla collaborazione con l'agente Jorge Mendes, con cui si sta lavorando anche in uscita per André Silva e Cutrone, il Milan avrebbe trovato un accordo con i francesi sulla cifra di 35 milioni di euro, più la contropartita Tiago Djalo, diciannovenne valutato 5 milioni. Reduce da un'ottima annata nella Ligue 1 Rafael Leão nelle ultime settimane è stato accostato con decisione all'Inter. Il suo futuro potrebbe essere in Serie A, e a Milano, ma con la maglia rossonera. Oltralpe infatti si parla già di possibili visite mediche col Milan la prossima settimana.

Milan, anche Leo Duarte nelle trattative dell'ultim'ora di mercato

L'altro calciatore finito nel mirino di mercato del Milan è Leo Duarte. È lui il giocatore individuato per rinforzare la difesa, anche alla luce dell'ottimo rapporto qualità prezzo. Il 23enne che milita nel Flamengo potrebbe approdare a Milano in conclusione di una trattativa che, stando a Sportmediaset, è ben avviata. Le cifre del colpo Duarte potrebbero aggirarsi agli 11 milioni e permetterebbero al club del capoluogo lombardo di risparmiare rispetto ad altre trattative, come quelle (complicate) per Rugani e Demiral.

Chi è Leo Duarte, obiettivo di mercato del Milan per la difesa

Difensore centrale classe 1996, forte fisicamente. Leonardo Duarte Da Silva si è ben disimpegnato in patria con la maglia del Flamengo che ha indossato per tutta la sua giovane carriera. Abile in marcatura, Leo Duarte può rivelarsi utile anche in fase d'impostazione e in patria viene paragonato a Marquinhos. Il Milan prova a chiudere il doppio colpo per puntellare così la difesa e l'attacco della rosa di Giampaolo