Tra le ultime voci di calciomercato che riguardano il Milan c'è sempre Angel Correa dell'Atletico Madrid. Dopo i problemi nella trattativa con il Monaco per André Silva la società rossonera non ha fermato l'affare per l'attaccante argentino e il blitz delle scorse ore in Spagna di Zvonimir Boban ha messo il club di via Aldo Rossi in una posizione di vantaggio per l’attaccante dell’Atletico, che nella notte ha giocato in International Champions Cup 2019 contro il Chivas e ha segnato anche uno dei rigori della serie finale. La dirigenza milanista non molla la presa per il numero 10 dei colchoneros, con il quale già c'è un accordo, e dopo la visita a Milano del direttore sportivo dei colchoneros, Andrea Berta, il trasferimento è ormai impostato: 40 milioni di euro di base fissa più bonus, sono queste le cifre che dovrebbero portare alla chiusura dell’affare. Per il momento non è fissato nessun altro incontro tra le parti ma il giocatore resta vicino ai rossoneri.

Wolverhampton più vicino a Cutrone

L'arrivo di Correa può comportare la partenza di Patrick Cutrone, che è sul piede di partenza. L'attaccante classe 1998 è pronto a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato e su di lui c’è il grande pressing del Wolverhampton, squadra di Premier League. La trattativa con gli inglesi, allenati da Nuno Espírito Santo, è impostata per una cifra vicina ai 18 milioni di euro più bonus e nelle prossime ore dovrebbero esserci delle novità. Sul fronte Andrè Silva, intanto, non ci sono sviluppi: per l'attaccante portoghese è sfumato il passaggio al Monaco e ora il calciatore classe 1995 deve trovarsi una nuova sistemazione: il Milan conta di incassare 30 milioni dalla sua eventuale cessione e il Monaco potrebbe provare un altro assalto ma non è da sottovalutare un possibile inserimento dei Wolves, molto vicini al suo agente Jorge Mendes.