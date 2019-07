Le pretese del Manchester United hanno inevitabilmente creato una frattura tra l’Inter e il club inglese. La volontà di cedere e di conseguenza, acquistare Lukaku, c’è da parte di entrambe le società, ma i Red Devils stanno facendo un gioco al rialzo. Cifre astronomiche (si parla di quasi 85 milioni di euro) hanno costretto Zhang a tirarsi per il momento indietro e l’attaccante belga, ad oggi, è molto lontano dal vestire nerazzurro. E allora quali strategie adotterà Marotta?

Tutto fa pensare a una sorta di stop ponderato in cui l’Inter farà capire di aver fatto marcia indietro e di volersi proiettare su altri obiettivi per rimpiazzare la punta che nel frattempo aveva già un accordo di massima con i nerazzurri. E allora ecco perché dopo Roma e Juventus, anche l’Inter s’è lanciata nella corsa per accaparrarsi Rafael Leao. Punta centrale, classe 1999 di proprietà del Benfica che potrebbe essere davvero il nuovo obiettivo dell’Inter di Conte.

Ma chi è davvero Rafael Leao?

La storia di Rafael Leao, l’attaccante che al momento è il più seguito in Europa, inizia nella città di Almada, una località di 165.363 abitanti, situata nel distretto di Setúbal, regione di Lisbona. Qui, il 10 giugno del 1999, nacque uno dei talenti che più di tutti sta facendo canalizzare le attenzioni del mondo del calcio. Rafael Leao ha sempre mostrato grande interesse per questo, fin da quando era solo un bambino, tanto da entrare subito nel settore giovanile dello Sporting Lisbona facendo registrare numeri a dir poco pazzeschi.

in foto: Il profilo di Rafael Leao (Transfermark)

Un attaccante capace di farsi notare preso soprattutto dopo la vittoria dell’Europeo Under 17 con il Portogallo nel 2016. Un talento purissimo, bravo nei movimenti, davanti alla porta e capace anche di servire al meglio i compagni, che ben presto troverà una nuova sistemazione, non prima però di aver esordito in prima squadra.

L’esordio direttamente in Europa League

Già, perché era davvero impossibile non considerare questo giocatore che nel campionato giovanile aveva fatto davvero benissimo. E in Portogallo non hanno atteso molto prima di farlo esordire in prima squadra nel ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017/2018 contro l’Astana. In quell’annata, aveva attirato le attenzioni del club con i suoi 5 gol (più 3 assist) in 6 partite in Youth League. A soli 19 anni, dunque il suo impatto nella Liga NOS fu a dir poco positivo, anzi, stupefacente.

in foto: La carriera e il rendimento (Transfermarkt)

Rafael Leao, infatti, in sole 3 presenze mise a segno 1 rete ed un assist, stupendo tutti visto che i suoi 3 match furono disputati da subentrante. Un giocatore che ben presto dovette però fare una scelta, soprattutto quando il 30 giugno dello scorso anno fece andare in scadenza il suo contratto per intraprendere una nuova avventura: quella in Francia con il Lille.

L’esplosione definitiva al Lille

Impossibile trattenerlo, così come era impossibile frenare questa sua grande voglia di esplodere partendo da un campionato diverso che magari avrebbe poi potuto aprirgli ulteriormente le porte del grande calcio. Scaltro e determinato è stato il Lille che lo scorso anno, nel mese di agosto, ha approfittato di un momento di stallo per sfoderare l’attacco decisivo nei confronti dell’attaccante e metterlo sotto contratto prendendolo a parametro zero. Un colpo sensazionale che ben presto ha portato i suoi frutti.

I numeri infatti parlano di una stagione in Ligue 1 assolutamente positiva. Un’annata, quella al Lille, da considerarsi positiva, essendo la prima ad alto livello e da possibile attaccante titolare di un club. Rafael Leao ha infatti giocato 24 partite mettendo a segno 8 reti, condite da 3 assist e partendo per 16 volte dal primo minuto, mentre per 8 match è subentrato. Numeri che hanno fatto salire anche il suo valore di mercato che oggi si attesta sui 15 milioni di euro. Un quotazione che in questo momento fa gola a mezza Europa, anzi, soprattutto alla Serie A italiana.

L’Inter ora fa sul serio e vuole battere la concorrenza

La Juventus già dal mese di gennaio scorso stava seguendo la crescita di questo ragazzo che è sfumato l’estate scorsa quando Paratici avrebbe voluto ingaggiarlo. Ma Rafael Leao voleva evidentemente un club che gli garantisse la titolarità. E così è arrivato il Lille.

Ma i bianconeri non gli hanno mai tolto gli occhi di dosso, così come la Roma, alla caccia di un attaccante che possa sostituire il partente Dzeko, in attesa di capire le intenzioni reali di Higuain. E così in questo momento di attesa, con l’Inter gelata dallo stop forzato della trattativa Lukaku, ha pensato proprio a lui per portare a Conte l’attaccante che tanto sta cercando.

in foto: L’attuale valore di mercato di Leao (Transfermarkt)

Con ben 1.88 cm di altezza e un’ottima tecnica individuale di base unita ad una velocità incredibile che gli permette anche di giocare come esterno d’attacco, Leao è il profilo perfetto. Bravo in fase di ripartenza e fisicamente impossibile da fermare, il portoghese è il giocatore perfetto per Conte. Costo del cartellino? Il valore di mercato, è fermo a 15 milioni di euro, ma le richieste del Lille potrebbero arrivare fino a 40 milioni. E’ una trattativa apertissima e l’Inter ha mostrato subito sicurezza e tenacia per portarla avanti.