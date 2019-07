Edin Dzeko all'Inter? No, fermate tutto. A decidere il destino del giocatore bosniaco, è infatti sceso in campo Paulo Fonseca. Il nuovo tecnico della Roma, dopo i primi giorni di raduno estivo, pare aver fatto cambiare idea al club giallorosso: fino a qualche giorno fa intenzionato a trattare con la società di Suning. Le ultime notizie di mercato romanista, rilanciate da Sky Sport, rivelano dunque di come l'allenatore portoghese avrebbe chiesto alla dirigenza di trattenere l'attaccante anche per la prossima stagione.

Complice anche il mancato accordo tra Roma e Inter nelle prime settimane di mercato, le percentuali che Dzeko rimanga nella Capitale si sarebbero alzate notevolmente. Nonostante tutto, Ausilio e Marotta cercheranno di fare il possibile per accontentare Antonio Conte: primo ‘sponsor' del nazionale bosniaco.

La variabile Higuain

Con la società di James Pallotta irremovibile davanti alla sua richiesta (20 milioni di euro), l'Inter proverà comunque ad ingolosire il ds Petrachi con un rilancio a 15 milioni, dopo averne offerti dodici nelle scorse settimane. Basteranno per convincere la Roma? Assente nell'amichevole con il Rieti a causa di un ‘sovraccarico al flessore', Dzeko attende eventuali novità forte di un accordo già trovato con i nerazzurri.

A mettere il bastone tra le ruote del carro interista, ci sarebbe inoltre anche Gonzalo Higuain. Sogno di mercato della Roma, il ‘Pipita' non vorrebbe lasciare la Juventus e avrebbe già rispedito al mittente la proposta arrivata dalla ‘città eterna'. Senza la certezza di un sostituto all'altezza, sarà quindi difficile per i giallorossi lasciar partire Dzeko. Nelle prossime ore, in occasione dell'assemblea di Lega, Marotta e Petrachi proveranno a parlarne nuovamente, ma la sensazione è che l'affare Dzeko rimanga tuttora molto difficile per i nerazzurri.