Mauro Icardi tra Juve, Napoli, Inter e adesso anche Roma. Perché le ultime notizie di calciomercato in questi giorni parlano di un interessamento sull'argentino da parte del club giallorosso che sta cercando una prima punta da inserire tra gli schemi offensivi di Fonseca. La Roma ha puntato dritto su Higuain ma la Juventus sta facendo muro, così come il giocatore che non gradirebbe appieno la soluzione giallorossa. Adesso, Petrachi ha voluto capire la situazione attorno a Icardi, il bomber in uscita dall'Inter corteggiato da Juve e Napoli.

Perché la Roma può arrivare a Icardi

La Roma ha una pedina importante da giocare, Edin Dzeko con il giocatore che da tempi ha un accordo di massima con l'Inter e che a Roma ha finito il suo mandato. Di certo il bosniaco non resterà in Capitale, Milano lo aspetta ma la Roma non ha abbassato il prezzo del cartellino valutato attorno ai 20 milioni (contro i 15 dell'offerta nerazzurra). A questo punto, Per Petrachi la proposta è evidente: 30-35 milioni in contanti più l'ex Manchester City per Mauro Icardi.

Icardi-Napoli, a che punto è la trattativa

Un inserimento che potrebbe destabilizzare il mercato nerazzurro. L'Inter vuole vendere Icardi, con opzione principale al Napoli che si sta muovendo con Giuntoli aprendo alla trattativa dove si dovranno limare alcuni aspetti economici tra domanda e offerta. Gli azzurri hanno già contattato Wanda Nara, da Maurito hanno un ‘ok' di massima e una scadenza d'attesa, valutata con i primi di agosto. Il Napoli mette sul piatto 50-60 milioni, la richiesta nerazzurra d'avvio è di 80 ma l'intesa potrebbe arrivare.

Icardi-Juventus, a che punto è la trattativa

Capitolo Juventus. L'Inter non vuole cedere Icardi ai bianconeri se non a fronte di una proposta indecente (non meno di 80 milioni intrattabili) o – meglio ancora – di una contropartita interessante, come potrebbe essere Paulo Dybala. L'argentino nerazzurro vuole la Juventus, poter giocare con Cristiano Ronaldo e l'armata di Sarri sarebbe un salto di qualità importante e un riscatto professionale certo ma ad oggi dai bianconeri non è mai arrivata alcuna offerta su cui ragionare.