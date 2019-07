Dopo Gonzalo Higuain e Mariano Diaz, spunta un nuovo clamoroso nome per l'attacco della Roma. Ed è un nome, che dalle parti del Colosseo riporta alla memoria un campione che ha firmato pagine indelebili della storia romanista. Le ultime notizie di mercato del club giallorosso, arrivano dalla Turchia dove il portale ‘Ajansspor' ha infatti parlato dell'interessamento del club di James Pallotta per Radamel Falcao: un profilo che, secondo la dirigenza capitolina, sarebbe perfetto per prendere il testimone che lascerà a breve Edin Dzeko.

Il forte attaccante ex Atletico Madrid, che nel prossimo febbraio compirà però 34 anni, potrebbe infatti lasciare il Monaco in questa sessione estiva e trovare posto nella squadra di Paulo Fonseca, dopo esser già stato negli anni passati accostato ad alcune società del nostro campionato. Secondo l'indiscrezione turca, la presunta trattativa avrebbe coinvolto anche il nuovo direttore sportivo Petrachi che pare essere volato a Monte Carlo nei giorni scorsi per parlare con il club francese.

L'insidia del Galatasaray

Sull'attaccante colombiano, che ha un contratto in scadenza nel prossimo anno e che il Monaco valuta 25 milioni di euro, ci sarebbero però anche altre squadre. In primis proprio una formazione turca: il Galatasaray dell'ex allenatore di Fiorentina e Milan, Fatih Terim. Reduce da 16 reti e 2 assist nelle 39 partite giocate nella scorsa stagione, il ‘Tigre' potrebbe dunque esser di fronte all'ultimo importante contratto della sua prestigiosa carriera.

Intanto, sempre a proposito del reparto offensivo della Roma, arrivano novità sulla trattativa per Suso. Secondo il quotidiano ‘La Repubblica', la Roma avrebbe trovato l'accordo con il Milan per lo scambio con Patrik Schick. A tenere in stand by la trattativa sarebbe lo stesso attaccante spagnolo: ancora poco convinto di lasciare i rossoneri e traslocare nella Capitale.