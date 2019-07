Una brutta prestazione scandita dalla sostituzione alla fine del primo tempo. Gonzalo Higuain ha lasciato il campo dopo 45 minuti in ombra, senza essere riuscito a incidere sul match giocato contro l'Inter. Se contro il Tottenham aveva segnato una rete tanto bella quanto di rapina (col movimento tipico del centravanti d'area) nel derby d'Italia disputato a Nanchino è apparso abbastanza in ombra, situazione che non lo aiuta di certo a far cambiare idea alla Juventus sulla possibilità di cederlo in questa sessione di calciomercato. Compito arduo per il Pipita considerato che, in base alle ultimissime notizie di calciomercato, il suo futuro è già segnato nonostante la determinazione nel restare a Torino. Non è l'unico, però, a figurare sul libro mastro delle partenze: oltre all'argentino c'è anche Mario Mandzukic (pure lui chiamato a fare spazio a bilancio e in attacco per un altro colpo) mentre a centrocampo i nomi di Khedira e Matuidi sono i maggiori indiziati.

La Juventus ha deciso di mettere Higuain sul mercato

Difficile ipotizzare per tutti scenario differente, a cominciare proprio dalla punta di rientro dal doppio prestito al Milan e al Chelsea nell'arco della scorsa stagione. A 31 anni, con un contratto ricco (da 7, 7.5 milioni a stagione) e in scadenza nel 2021 è un lusso che la stessa Juventus non vuole né può permettersi alla luce degli investimenti fatti e delle prospettive future. Nemmeno la presenza in panchina del suo mentore ai tempi di Napoli, Maurizio Sarri, è sufficiente a cambiare il corso degli eventi. È anche per questa ragione che i bianconeri provano a monetizzare oggi – evitando minusvalenze – la partenza dell'ex Real.

L'offerta della Roma per il club e per il Pipita

Già ma dove può andare? Nelle settimane scorse s'era fatto avanti il West Ham ma gli inglesi non si sono mai spinti al di là di una manifestazione d'interesse. La Roma, invece, s'è spinta un po' più in là, trovando anche un accordo sulla formula con i bianconeri (prestito di 7 milioni con obbligo di riscatto fissato a 29, per un totale). Per adesso, però, non basta ancora perché resta da vincere la reticenza del calciatore: i giallorossi hanno studiato anche una proposta ad hoc per dissuaderlo, ovvero contratto lungo (4 anni) con stipendio netto di 4.5 milioni di euro a stagione. Il tecnico, Fonseca, s'è mosso in prima persona parlando al telefono con il giocatore: una chiacchierata informale per spiegargli idee e progetti in vista della prossima stagione con l'argentino al centro del piano tattico. Per adesso Higuain ha preso tempo ma non gliene resta ancora molto (da juventino).