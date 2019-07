Il Napoli sul mercato ha acquistato tre calciatori. Manca ancora il big. De Laurentiis ha inseguito senza fortuna James Rodriguez, probabilmente non riuscirà a chiudere nemmeno per Nicolas Pepé, nonostante il presidente del Lille abbia detto che l’offerta dei partenopei è soddisfacente. E così torna in auge il nome di Hirving Lozano, ‘vecchio’ pallino del tecnico Ancelotti.

Napoli, le trattative per James Rodriguez e Nicolas Pepé

Negli ultimi due mesi sono stati caldissimi per il mercato del Napoli i nomi di due calciatori James Rodriguez e Nicolas Pepé. Il colombiano è sembrato a un passo dai partenopei, ora si è allontanato, forse in modo definitivo. L’accordo con il giocatore è stato trovato, ma non è stata trovata l’intesa con il Real Madrid che non ha accettato la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto proposta dal Napoli, vuole cedere il giocatore a titolo definitivo. Negli ultimi giorni è tornato in auge il nome di Pepé. Situazione completamente differente, ma esito identico. Il Napoli ha trovato l’accordo con il Lille, ma non con il giocatore, che ora sembra più vicino all’Arsenal.

Lozano torna nel calciomercato del Napoli

Con James e Pepé che si allontanano e Icardi mai davvero nel mercato del Napoli ritorna caldo il nome di Hirving Lozano, l’esterno messicano che già un anno fa sembrava un obiettivo dei partenopei. Secondo quanto scrive ‘Tuttosport’ Lozano non è uscito definitamente dai radar degli azzurri, che possono sempre contare sui buoni uffici con Mino Raiola, procuratore del messicano che al Napoli ha già portato il greco Manolas. Il messicano ha già giocato un match ufficiale, pochi giorni fa è sceso in campo con il PSV nel preliminare di Champions League contro il Basilea. Gli olandesi lo valutano 40 milioni di euro, una cifra molto più bassa rispetto a quelle chieste dal Real per James Rodriguez e dal Lille per l’ivoriano Pepé.