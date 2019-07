Il Napoli è pronto a chiudere la trattativa di calciomercato per Nicolas Pepé. Il club di De Laurentiis potrebbe, prendendo l’ivoriano, realizzare l’acquisto più costoso della sua storia. Ma manca l’accordo tra i partenopei e gli agenti del giocatore. E adesso, in Francia c’è chi dice, che l’Arsenal sia la favorita nella corsa al calciatore che il Lille valuta 80 milioni di euro.

L’offerta del Napoli e la telefonata di Ancelotti

Da mesi il Lille sa di dover cedere in questa sessione di mercato Pepé, richiesto da tantissime squadre. Il presidente ha giudicato soddisfacente la proposta del Napoli, 60 milioni di euro più Ounas. Il giocatore pretende un contratto da 5 milioni netti, gli azzurri ne offrono 3,5 più bonus. Il nodo è rappresentato soprattutto dalla commissione che pretendono gli agenti di Pepé, che vogliono 5 milioni! Intanto, secondo quanto scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ il tecnico Ancelotti ha chiamato Pepé, e ha cercato di convincerlo a dire sì al Napoli.

L’offerta dell’Arsenal per Nicolas Pepé

Anche Liverpool, Bayern, Manchester United e Inter hanno seguito l’attaccante del 1995, ma adesso sembra che la rivale principale per il Napoli sia l’Arsenal. I Gunners avrebbero messo la freccia e ora paiono in vantaggio. Al Lille sembra abbiano offerto 80 milioni cash, senza contropartite tecniche (anche se Ounas è un giocatore gradito ai francesi), hanno così pareggiato l’offerta del Napoli. Ma soprattutto al giocatore avrebbero proposto un contratto migliore, da 5 milioni netti a salire, più bonus. Pepé, che è stato il grande trascinatore del Lille, dovesse accettare l’offerta dei londinesi però non giocherebbe la prossima Champions League e probabilmente Ancelotti nella sua telefonata avrà puntato su questo. Perché Nicolas Pepé è un ottimo giocatore e merita di debuttare in Champions League.